Silvia Toffanin, mamma dolcissima con la figlia Sofia

(Di venerdì 19 luglio 2019), l’adorata conduttrice di Verissimo, è stata ‘pizzicata’ in vesti completamente diverse dal solito. L’ex letterina sta trascorrendo le vacanze insieme al compagno Pier Silvio Berlusconi e i figli:e Lorenzo Mattia. Li vediamo spesso a Portofino ma appena arrivano i primi raggi di solee il suo compagno arrivano a Santa Margherita Ligure. In spiaggia, come mostrano le foto di Oggi, si godono tutto il relax di una meravigliosa mattina d’estate.Nella perla della Liguria, la famiglia è di casa: la loro residenza è il magnifico castello Bonomi-Bolchini. Siamo abituati a vedere la bellissimasempre in abiti seriosi a Verissimo, ma qui appare molto disinvolta in costume con la, che le somiglia tantissimo, mentre gioca sulla spiaggia con palette e secchielli.