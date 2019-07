Sgombero a Primavalle | la denuncia degli occupanti rimasti senza assistenza | “Ci hanno

Dopo lo Sgombero di Primavalle : tra gli sfollati 70 bambini : Lo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di PrimavalleLo sgombero di ...

Lo Sgombero di ieri a Primavalle : Le foto dell'assedio e delle proteste mentre più di 300 persone senza casa – tra cui molti bambini – venivano fatte uscire

Il bambino porta via i libri e il poliziotto lo guarda : la foto simbolo dello Sgombero di Primavalle scuote la rete : “Le parole non possono aggiungere altro”, commenta un utente. Ed è così. Quella scattata da Massimo Percossi dell’Ansa è l’immagine simbolo dello sgombero di via Cardinal Capranica, a Primavalle, periferia nord di Roma. Ritrae un bambino che porta via dei libri mentre alle sue spalle un poliziotto lo osserva. “Armi”, scrive un altro utente su Twitter, a evidenziare i libri del ...

Fassina : Sgombero Primavalle fallimento politica e istituzioni : Roma – “Abbiamo cercato di evitare lo sgombero, che era stato deciso con un enorme dispiegamento di forze, anche se devo riconoscere che la gestione della polizia e’ stata assolutamente professionale e attenta ad evitare qualsiasi tipo di danno alle persone. Pero’ ieri e’ stata una giornata di fallimento totale della politica e delle istituzioni perche’ non si deve arrivare ad affrontare in modo emergenziale e ...

Tensioni e Sgombero ex scuola nel quartiere primavalle a Roma : Più di 200 agenti in tenuta anti-sommossa, decine di mezzi speciali, persino un elicottero. Spiegamento di forze imponenti per sgomberare scuola

Roma - le immagini dello Sgombero a Primavalle : A Roma sgombero nella palazzina di Primavalle in via Cardinal Capranica, nella periferia cittadina. Sono state fatte barricate dagli occupanti della ex scuola media Calabria che hanno dato fuoco a cassonetti e materassi. "Nessuna tolleranza e nessuno sconto ai violenti che occupano, incendiano e attaccano le Forze dell'Ordine. Lo stabile è pericolante, immigrati e centri sociali che fanno le barricate mettono a rischio l'incolumità di donne e ...

Al via Sgombero dentro ex scuola Cardinal Capranica a Primavalle : A Roma continuano gli sgomberi dei palazzi occupati. Dopo lo stabile di via Carlo Felice, oggi e' stato il turno dell'ex scuola di via Cardinale Capranica, a Primavalle, dove vivevano 340 persone, tra cui 80 minori. Lo stabile era occupato dal 2003 e lo scorso 28 febbraio era entrato nella lista degli immobili da liberare in via prioritaria stilata dal Viminale. L'edificio, infatti, sarebbe risultato "pericolante". L'operazione di sgombero, e' ...

A Primavalle - un quartiere di Roma - è in corso lo Sgombero di un’ex scuola in cui vivono almeno 300 persone : A Primavalle, un quartiere di Roma, è in corso lo sgombero di un’ex istituto agrario occupato in via Cardinal Capranica in cui vivono almeno 300 persone. Da ore la polizia in tenuta antisommossa sta trattando con alcuni occupanti che stanno

Roma - scontri e barricate per lo Sgombero a Primavalle. FOTO : Roma, scontri e barricate per lo sgombero a Primavalle. FOTO La misura riguarda un edificio storico in via cardinal Domenico Capranica. Circa 200 persone si sono radunate per opporsi al provvedimento e ci sono stati momenti di tensione con i poliziotti intervenuti sul posto. Alcuni rifiuti sono stati ...

Primavalle - abusivi contro lo Sgombero di un palazzo occupato. Salvini : "Immigrati e centri sociali violenti" : Ancora scontri e tensione a Roma. Lo sgombero di uno storico palazzo occupato in via cardinal Domenico Capranica, nel quartiere Primavalle, annunciato alle 5 di mattina, è iniziato con netto anticipo a mezzanotte con un blitz delle forze dell'ordine. Blindati e agenti antisommossa sono intervenuti p

Roma - tensione per lo Sgombero a Primavalle : lancio di sassi dall’edificio - la polizia risponde con gli idranti : tensione durante lo sgombero in via Cardinal Capranica, nel quartiere Primavalle, a Roma, tra polizia e occupanti. Circa 60 persone sono rimaste all’interno dell’edificio e qualcuno ha lanciato sassi in direzione delle forze dell’ordine, che hanno risposto con l’uso degli idranti. In questi minuti gli agenti stanno convicendo le persone a uscire dall’ex scuola. Roma, quartiere Primavalle ...

Roghi contro lo Sgombero di Primavalle. Tensioni tra occupanti e polizia : Hanno bloccato lo sgombero dando fuoco a materassi, cassonetti e vegetazione gli occupanti dello stabile di via Cardinal Capranica, nella periferia romana di Primavalle, dove è in corso lo sgombero dell’ex scuola. I blindati della polizia stanno cercando di avanzare, ma le fiamme rallentano il passaggio. Sul posto, oltre alla polizia di Stato, ci sono anche carabinieri e Guardia di finanza.Dalle finestre dell’immobile occupato ...

Roma - Sgombero palazzo occupato a Primavalle : inizia lancio di oggetti verso la polizia dopo l’assedio notturno : Almeno 200 persone fuori, circa 60 barricate all’interno per scongiurare l’irruzione della polizia. Nella struttura che un tempo era un istituto agrario, in via Cardinal Capranica, a Primavalle, è iniziato lo sgombero lo alla vecchia destinazione d’uso, programmato da tempo dalla Prefettura di Roma. Trecentoquaranta le persone, per lo più stranieri e molti minori, che da 19 anni hanno trasformato questa vecchia scuola in un vero e proprio ...