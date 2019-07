Serie A | le ultime dai ritiri | Lotito gonfia il petto | sfida di lusso per la Sampdoria

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) Continua la preparazione in casa Lazio in vista della prossima stagione, per i biancocelesti al mattino lavoro differenziato con i centrocampisti e gli attaccanti che si sono trattenuti in palestra soffermandosi sulla forza, per la difesa fase tattica sotto gli occhi attenti di tutto lo staff di Inzaghi, nel pomeriggio ruoli invertiti, nel finale partitella sei contro sei a ritmi molto alti, nel pomeriggio è arrivato il portiere Strakosha, si rivede anche Patric. “La societa’ ha compiuto uno sforzo importante per allestire una squadra piu’ competitiva risa quella dello scorso anno. La prossima stagione sara’ importante e mi auguro che il gruppo abbia la consapevolezza dei propri mezzi e mi auguro che possa esprimere al massimo il proprio potenziale per dare la soddisfazione ai tifosi ed alla Lazio di ricoprire un ruolo sportivo che ci compete nel ...

