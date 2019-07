Scuola | la Lega cede a M5S | saltano le assunzioni dei prof su base regionale

Scuola - Pittoni (Lega) - prioritario superare precariato : Pubblichiamo il comunicato stampa del presidente della VII Commissione Scienze, Cultura e Istruzione del Senato, on. Mario Pittoni Il comunicato «La criminalizzazione reciproca, frequente tra le frange estreme delle varie categorie del precariato della Scuola, è diretta conseguenza della guerra tra poveri innescata dall’incancrenirsi del problema della stabilizzazione che non arriva mai. Questione tutta di responsabilità politica, che ...

Scuola - Pittoni (Lega) : Regionalizzazione non significa pagare meno i docenti : L’intesa di governo rischia di naufragare sulla questione della Regionalizzazione ed in particolar modo sugli stipendi degli insegnanti. Questo era quanto riportava un servizio dell’ansa, dopo il tormentato vertice in Consiglio dei Ministri che si era tenuto ieri sera, dove era deflagrata la polemica tra Salvini e Di Maio culminata con le rispettive dichiarazioni. Il primo che accusava gli alleati di voler sabotare l’intesa e ...

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e Scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - fallisce vertice Lega-M5S. Lite su gabbie salariali e Scuola : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Autonomia - strappo M5S-Lega al vertice a Palazzo Chigi. Di Maio : «Tavolo si è bloccato sulla Scuola» : Scontro Lega-M5S a Palazzo Chigi, dove si è svolto questa mattina il vertice sull'Autonomia. «La Lega ha proposto di inserire le gabbie salariali, ovvero alzare gli stipendi al Nord...

Scuola - rischio scontro Lega-M5S : ecco le parole di Luigi Di Maio : Un articolo di ‘Repubblica’ mette bene in evidenza il rischio di uno scontro politico tra Lega e Movimento 5 Stelle per quanto riguarda la questione dell’autonomia differenziata: il vertice di Governo di ieri avrebbe dovuto sbloccare la situazione di stallo tra le forze politiche di maggioranza ma alla fine è arrivata una fumata nera. I grillini non condividono affatto il progetto di regionalizzazione della Scuola e ...

Soldi e Scuola - l?autonomia frena : scontro M5S-Lega su risorse e istruzione regionale : ROMA Un passo avanti e due indietro. Lo ?spacca-Italia?, il progetto autonomista di Veneto e Lombardia avanza con l?andatura del gambero. Il vertice di governo di ieri al quale...

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' (2) : (AdnKronos) - Nel ricorso, lungo una quarantina di pagine che approfondisce la memoria difensiva depositata in seno al procedimento disciplinare, si sottolinea l'illegittimità della sanzione che viola gli articoli della Costituzione, la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e la s

Scuola : legali prof Palermo sospesa depositano ricorso - 'soluzione Miur non perseguibile' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - Approda nelle aule giudiziarie il caso di Rosa Maria Dell'Aria, la prof di italiano dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo sospesa per 15 giorni, con stipendio dimezzato, per non aver vigilato sul lavoro svolto da alcuni suoi alunni. I legali della docente, Alessand

Scuola : prof sospesa - legale 'sanzione sarà annullata - stop a ricorso' : Palermo, 30 mag. (AdnKronos) - sarà dichiarata illegittima la sospensione di 15 giorni di Rosa Maria Dell'Aria, la prof di italiano dell'Iti Vittorio Emanuele III di Palermo, 'punita' per non aver vigilato sul lavoro di alcuni suoi alunni che in occasione della Giornata della memoria hanno presentat

Scuola - stabilizzazione docenti precari ultime notizie : M5S e Lega non se le mandano a dire : L’annuncio del ministro Bussetti riguardante la stabilizzazione del precariato storico sta destando una valanga di polemiche. C’è chi parla di sapiente mossa a poche ore dall’importante consultazione elettorale delle europee. M5S su annuncio Bussetti: ‘Mossa azzardata a 2 giorni dal voto’ Sul quotidiano ‘La Stampa’, vengono riportate le parole di Bianca Laura Granato e Alessandra Carbonaro, capigruppo ...