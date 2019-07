scuolainforma

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge che abolisce l’istituto dellaper competenze dei docenti, meglio conosciuta come ‘’. In Aula, come riferito dall’agenzia di informazione Ansa, il provvedimento ha ottenuto 146 sì, 66 no e 9 astenuti. Il testo ora passerà all’esame della Camera. Il provvedimento provvede ad abolire la normativa riguardante ladei docenti, normativa che venne introdotta con la legge della Buonadi Matteo Renzi. OK del Senato su abolizionedocenti La, fonte di reiterate polemiche negli anni scorsi, viene considerato un provvedimento eccessivamente discrezionale: il testo all’esame del Parlamento elimina il riferimento agli ambiti territoriali del ruolo. L’assegnazione dei docenti, con la nuova normativa, avverrà per singole ...

scuolainforma : Scuola, addio chiamata diretta ma qualcosa non torna: ecco cosa cambia dopo l’OK del Senato - mauriziomao89 : ?? ?? #scuola - 'L’avvio ordinato dell’anno scolastico è a rischio. Promesse e programmazione addio.' ?? Interrogaz… - 03Ginevra : RT @scuolanormale: Addio ad Andrea Camilleri. Il 19 gennaio 2001 fu ospite della Scuola Normale all'interno de 'I Venerdì del Direttore.' O… -