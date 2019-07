Scherma | Mondiali 2019 | magico Andrea Santarelli! Batte Yannick Borel e si assicura la

Mondiali Scherma 2019 – Derby azzurro ad Arianna Errigo : Francesca Palumbo ko agli ottavi del fioretto femminile : Arianna Errigo trionfa nel Derby tutto italiano degli ottavi di finale di fioretto femminile: eliminata la connazionale Francesca Palumbo Arianna Errigo accede ai quarti di finale di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma 2019. La fiorettista azzurra vince il Derby tutto italiano che l’ha vista opposta alla connazionale Francesca Palumbo negli ottavi di finale svoltisi sulla pedana di Budapest. Arianna Errigo si è imposta 15-7. Ai ...

Scherma - Mondiali 2019 : Errigo vince il derby con Palumbo e va ai quarti insieme a Di Francisca : Arianna Errigo ed Elisa Di Francisca sono ai quarti di finale dell’individuale di fioretto femminile ai Mondiali di Budapest. Le due azzurre sono vicinissime alla zona podio e dovranno vincere il prossimo assalto (ore 17.10), che le vedrà opposte rispettivamente all’americana Lee Kiefer e alla cinese Huo Xingxin. Errigo ha messo fine al cammino di Francesca Palumbo. Un derby azzurro dominata dalla monzese, che ha sconfitto la ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Andrea Santarelli ai quarti! Avanti Di Francisca - sarà derby Errigo-Palumbo. Clamorosa eliminazione di Volpi. : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.26: Andrea Santarelli AI QUARTI DI FINALE! Grande vittoria per 15-9 contro il francese Bardenet. Lo spadista di Foligno ora affronterà il francese Borel (ore 16.40). 14-8 Assalto dominato dall’azzurro. 12-8 Sono quattro le stoccate ora in più per Santarelli. 11-8 Nuovamente tre stoccate di vantaggio per l’azzurro. 9-7 Vantaggio di due stoccate per Santarelli alla prima ...

Scherma - Mondiali 2019 : Di Francisca - Errigo e Palumbo agli ottavi. Clamorosa eliminazione di Alice Volpi : C’è un tris azzurro negli ottavi di finale dell’individuale di fioretto femminile ai Mondiali di Scherma a Budapest. Purtroppo non è un poker, perché è stata Clamorosamente eliminata Alice Volpi. La campionessa in carica si è arresa nei sedicesimi di finale, perdendo un assalto molto combattuto con la spagnola Maria Teresa Diaz per 15-13. Sicuramente un ko inaspettato per la toscana, che deve cancellare immediatamente questo passo ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : clamorosa eliminazione di Alice Volpi! - Santarelli agli ottavi di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.40: Alle 14.15, invece, gli altri due assalti di Elisa di Francisca e Arianna Errigo, che affronteranno rispettivamente la cinese Fu e l’ungherese Kondricz. 13.25: Alle 13.50 tocca a Francesca Palumbo. Assalto contro la colombiana Van Erven Garcia. 13.21: Davvero uno sconfitta inaspettata per la toscana, che era una delle grandi favorite. Volpi aveva vinto il titolo mondiale la scorsa ...

Scherma - Mondiali 2019 : Andrea Santarelli accede agli ottavi di finale nella spada maschile. Battuto Rodney 15-10 : L’Italia continua ad aggrapparsi ad Andrea Santarelli nella prova individuale della spada maschile ai Mondiali di Budapest. L’argento europeo in carica si è qualificato per gli ottavi di finale dopo aver sconfitto l’americano Adam Rodney con il punteggio di 15-10. Un assalto cominciato male da parte del nativo di Foligno, che si è trovato subito sotto di tre stoccate. La reazione di Santarelli non si è fatta attendere e ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : Santarelli agli ottavi di finale - fiorettiste azzurre tutte ai sedicesimi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-8 Stoccata di Volpi. 8-8 Ancora pari! 6-8 Assalto veramente complicato per Alice Volpi. 4-4 Pareggia immediatamente Volpi. 1-4 Inizio difficile per Diaz. 13.07: Comincia l’assalto tra Alice Volpi e la spagnola Maria Teresa Diaz. 12.58 Tra poco cominceranno i sedicesimi di finale del fioretto femminile. 15-10 Ha vinto Andrea Santarelli! Affronterà il francese Bardenet. 13-9 Due stoccate ...

Mondiali Scherma 2019 – Fioretto femminile : show Italia - tutte e quattro le azzurre agli ottavi di finale : Volpi, Palumbo, Errigo e Di Francisca staccano il pass per gli ottavi di finale del Fioretto femminile a Budapest En plein Italia nei sedicesimi del tabellone di Fioretto femminile ai Mondiali di Scherma, in corso di svolgimento sulle pedane di Budapest. Le quattro azzurre impegnate ottengono il pass per gli ottavi di finale, proseguendo il proprio cammino verso le medaglie. Alice Volpi non lascia scampo alla colombiana Juliana Pineda ...

Scherma - Mondiali 2019 : tutte le fiorettiste azzurre superano il primo turno. Assalti dominati da Volpi - Di Francisca ed Errigo : Le fiorettiste azzurre non deludono le aspettative e superano tutte il primo turno ai Mondiali 2019 di Scherma a Budapest (Ungheria). Le nostre portacolori avanzano così compatte ai sedicesimi, dando ottimi segnali in vista del prosieguo del torneo. Andiamo quindi a scoprire nel dettaglio i risultati. La prima a salire in pedana è stata Alice Volpi, campionessa in carica e numero uno del ranking, che ha dominato l’assalto contro la colombiana ...

LIVE Scherma - Mondiali 2019 in DIRETTA : fiorettiste azzurre tutte ai sedicesimi - nella spada maschile rimane solo Santarelli : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Quattro su quattro per l’Italia!! Arianna Errigo demolisce la slovacca Bitterova per 15-2 e raggiunge le connazionali Volpi, Di Francisca e Palumbo ai sedicesimi di finale! 14-1 Errigo ad una stoccata dalla vittoria. 12-1 Assalto di ottima qualità per Arianna Errigo, ormai a un soffio dal pass per i sedicesimi. 10-1 Continua a dilagare l’azzurra, che potrebbe chiudere i conti prima ...

Mondiali Scherma 2019 – Spada maschile - Enrico Garozzo deluso : “è stata la gara peggiore della mia vita” : Lo spadista azzurro ha commentato con delusione l’eliminazione al primo turno arrivata ai Mondiali di Budapest Bruttissima giornata per Enrico Garozzo a Budapest, dove sono in corso di svolgimento i Mondiali di Scherma. L’italiano è stato eliminato al primo turno del tabellone di Spada maschile dall’olandese Frederik Von der Osten che lo ha battuto 15-10. LaPresse/Reuters Nel post gara, l’italiano ha espresso la sua ...