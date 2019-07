Sbarco sulla Luna | con Oculus Quest rivivi la missione Apollo 11

Sbarco sulla Luna - la sfida Usa-Urss ha segnato l’umanità. Come quel ‘grande passo’ : Negli anni Sessanta la conquista della Luna è diventata il più alto momento simbolico della guerra fredda. L’approdo Lunare sembra quasi che metta in palio il primato della civiltà fra due sistemi contrapposti. L’idea un po’ romantica e studiata di far compiere “un grande passo all’umanità” – frase recitata da Neil Amstrong nella sua prima camminata Lunare (One small step for a man, one giant leap for mankind) – nasconde ...

Lo Sbarco sulla Luna grazie all'italiano Rocco Petrone che salvò la missione con un bullone : Figlio di emigranti lucani, riuscì a entrare nell'Accademia militare di West Point in piena guerra, nonostante un cognome "nemico". Suo il "go" che fece la storia.

All'asta i nastri originali della NASA dello Sbarco sulla Luna : ?Dovendo mettere All'asta oggetti collegati alle missioni Apollo, Sotheby sceglie il 20 luglio, data del cinquantesimo anniversario dell'alLunaggio.Si tratta dei tre nastri magnetici dove sono stati registrati i video che immortalano la discesa di Armstrong, le esitazioni prima di abbandonare l'ultimo piolo della scaletta, il piccolo passo e tutte le attività svolte nella prima passeggiata Lunare. La NASA, molto attenta alle ...

Sbarco sulla Luna - quando e come torneremo sul nostro satellite : La capsula Orion in direzione Luna (Credit immagine: Nasa) L’aquila è atterrata. Questo il codice che segnala, il 20 luglio 1969, l’arrivo dell’Apollo 11, e dell’essere umano, per la prima volta sulla Luna. Una delle esperienze più intense e cariche di entusiasmo – scientifico, culturale, politico – che il Mondo, incollato allo schermo del televisore o alla radio, abbia mai vissuto, tanto che a 50 anni esatti da quel giorno il sogno di rivivere ...

Sbarco sulla Luna : i luoghi della missione raccontati attraverso le mappe : Lo Sbarco sulla Luna è stato uno dei momenti più emozionanti della storia del Novecento. Indubbiamente la missione Apollo 11, che ha portato per la prima volta gli astronauti sulla Luna, è stato un traguardo per la scienza e una importante dimostrazione della capacità dell’uomo di affrontare problemi complessi in ambienti dalle condizioni estreme. In occasione dell’anniversario dell’alLunaggio, Esri ha realizzato una mappa 3D interattiva e ...

Missione spaziale Apollo 11 : il Doodle di Google celebra lo Sbarco sulla Luna : Il Doodle di Google del 19 luglio celebra il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, attraverso un'animazione di cinque minuti che ripercorre le tappe fondamentali dell'Apollo 11. A commentare le immagini è Michael Collins, uno dei tre astronauti della celebre Missione. Fu l'unico dei tre a non poter mettere piede sulla regolite Lunare, poiché pilota del Modulo di comando e servizio rimasto in orbita.Continua a leggere

Sbarco sulla Luna - Missione Apollo 11 : “Solitudine e responsabilità - quello di Michael Collins fu un ruolo difficile” : Umberto Guidoni, primo astronauta europeo a visitare la Stazione Spaziale Internazionale nel 2001, è intervenuto ai microfoni di Radio Cusano Campus, nella trasMissione ‘Buio in Sala’ condotta da Piercarlo Fabi. Guardare la Terra da un’altra prospettiva – “Uno dei fattori più importanti delle imprese spaziali è il cambio di prospettiva, il vedere il nostro pianeta da un altro punto di vista. Le missioni Apollo ci hanno consentito di ...

Missione spaziale Apollo 11 - la storia dell’allunaggio a 50 anni dallo Sbarco sulla Luna : Icona della conquista Lunare (foto: Nasa) Quel 24 luglio 1969 il cerchio si chiudeva, con la Missione spaziale Apollo 11. Ad aprirlo era stato sette anni prima l’allora presidente degli Stati uniti d’America, John Fitzgerald Kennedy, quando alla Rice University proclamò IL discorso. Quello col quale prometteva al suo popolo la Luna. “Abbiamo deciso di andare sulla Luna. Abbiamo deciso di andare sulla Luna in questo decennio e di impegnarci anche ...

Missione spaziale Apollo 11 - 50° anniversario dell’allunaggio : storia - teorie e curiosità sullo Sbarco sulla Luna : Il 20 luglio 1969 il pianeta seguiva col fiato sospeso la Missione spaziale Apollo 11 della NASA, che ha cambiato il corso della storia portando il primo uomo sulla Luna. Cinquant’anni dopo, il pianeta celebra con lo stesso entusiasmo quel passo cruciale per l’umanità. Come noto, il primo uomo a camminare sul nostro satellite è stato l’astronauta NASA Neil Armostrong, seguito da Buzz Aldrin, il secondo uomo a camminare sul ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio – Apollo 11 - la missione che emozionò il mondo : Il 20 luglio 1969, 600 milioni di persone hanno guardato con ansia ed emozione Neil Armstrong ed Edward E. “Buzz” Aldrin Jr. muovere i loro primi passi sulla superficie della Luna. I primi umani nella storia a lasciare le loro impronte sulla regolite Lunare, Armstrong e Aldrin hanno fatto la storia e impressionato il mondo avventurandosi coraggiosamente oltre la Terra. Tra pochi giorni festeggeremo il 50° anniversario di questa grande impresa ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : adesso tutti vogliono tornare lassù : Cinquant’anni dopo il primo ‘salto’ di 393.309 chilometri fino alla Luna, sono in tanti a coltivare il sogno di tornare sul pianeta satellite. A distanza di oltre mezzo secolo dal discorso al Congresso degli Stati Uniti del presidente Kennedy che dava il via alla corsa verso la Luna, in rivalità aperta con l’Unione Sovietica, la storia sembra ripetersi, ma nella nuova epopea Lunare cambiano (in parte) i protagonisti, ma ...

Sbarco sulla Luna - 50° anniversario dell’allunaggio : eppure era l’Urss che stava per vincere la corsa allo spazio : Intelligenze al di sopra della media, sublime capacita’ di progettazione, abnegazione, ferreo patriottismo e anche colpi di fortuna: i sovietici primeggiarono in tutta la cosiddetta ‘space race’, ma all’ultimo non riuscirono a tagliare il traguardo della corsa allo spazio: non furono loro ad arrivare per primi sulla Luna, ma gli americani. In pochi ricordano la lunga supremazia dell’Urss rispetto agli Usa nello ...

Sbarco sulla luna - i paesaggi lunari... sulla Terra che ci fanno sentire sulla luna : Le immagini le abbiamo tutti ben chiare nella testa, sebbene molti di noi non fossero ancora nati o la maggior parte fosse ancora piccola. Quell'orma sulla Terra bianca, quella frase: Questo è un piccolo passo per un uomo, un gigantesco balzo per l'umanità. Era il 20 luglio 1969 quando l'astronauta americano Neil Armstrong, in piena Guerra Fredda, mise piede per la prima volta sulla superficie della luna. E aveva ragione ...

50 anni dallo Sbarco sulla Luna : ecco quanta spazzatura abbiamo lasciato sul satellite : Da quando l'uomo ha iniziato a esplorare la Luna si stima siano state abbandonate sul satellite circa 200 tonnellate di "spazzatura", tra veicoli e oggetti legati dalle sei missioni Apollo della NASA e sonde schiantate. Tra gli oggetti più ingombranti ci sono gli stadi di discesa di sei moduli Lunari LEM e tre rover Lunari.Continua a leggere