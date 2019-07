Migranti : Sbarco fantasma nell'agrigentino - recuperati in 36 : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) - Trentasei Migranti dei 52 sbarcati oggi pomeriggio a Realmonte, nell'agrigentino , sono stati recuperati dai Carabinieri che subito dopo l'allarme scattato per lo sbarco fantasma , si sono messi alla ricerca dei fuggitivi. Dopo tre ore, ne sono stati recuperati 36. Gli a

Migranti lungo la statale per Agrigento : possibile nuovo Sbarco fantasma : Mauro Indelicato I Migranti notati da alcuni automobilisti lungo il ciglio della carreggiata in piena notte ad Agrigento : sul posto la Polizia, ma di loro nessuna traccia. Si ipotizza uno sbarco fantasma Nel cuore della notte tra venerdì e sabato, diversi automobilisti agrigentini si accorgono della presenza di persone lungo il ciglio di una della carreggiata di un delle strade più trafficate della città. Al centralino della Polizia ...

Migranti - nuovo Sbarco fantasma in Sicilia : è il quarto in pochi giorni : Alessandra Benignetti Una ventina di Migranti sono sbarcati sulla spiaggia di Piana Grande a Ribera in provincia di Agrigento. È il quarto sbarco fantasma in pochi giorni dopo quelli di Lampedusa e Crotone Hanno lasciato il peschereccio alla deriva con il motore ancora acceso e poi si sono tuffati nell’acqua cristallina della spiaggia di Piana Grande a Ribera, in provincia di Agrigento per raggiungere la terraferma. Così all’alba di ...