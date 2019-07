San Lorenzo | Raggi | lavoriamo a mappa della Resistenza

Lorenzo Fontana ministro degli Affari Europei - AlesSandra Locatelli lo sostituisce alla Famiglia : L'attuale ministro della Famiglia passa agli Affari Europei su proposta di Salvini. La deputata comasca del Carroccio prenderà il suo posto. Giuramento nel pomeriggio al Quirinale

Roma - gambiano picchiato e insultato con frasi razziste a San Lorenzo : due arresti. “Vicini a formazioni di estrema destra” : Lo pestavano e lo insultavano con frasi razziste, solo perché era entrato in uno spazio sociale in zona San Lorenzo per chiedere da bere. Con questa accusa due uomini, rispettivamente di 45 e 50 anni, sono stati arrestati per l’aggressione subita da un 30enne gambiano la mattina dello scorso 17 giugno a Roma. Entrambi sono considerati vicini alle formazioni di estrema destra Romana. La vittima, per le lesioni riportate, è stato giudicato ...

MotoGP : Jorge Lorenzo sta penSando al ritiro a fine stagione? Lo spagnolo potrebbe spiazzare tutti : Non è un momento facile per Jorge Lorenzo. La frattura della sesta vertebra dorsale, per quanto è accaduto ad Assen (Olanda) nel corso delle prove libere dell’ottavo round del Mondiale 2019 di MotoGP, è stato un colpo durissimo per il maiorchino. Al di là delle criticità fisiche per le quali Jorge ha già avviato una fase di riabilitazione scrupolosa, quello che preoccupa sono le conseguenze psicologiche sul pilota iberico. Fino ad ora, il ...

San Lorenzo - il Gasòmetro rinascerà sui terreni requisiti : sarà intitolato ad un tifoso “speciale” [VIDEO] : Una bella storia di calcio arriva dal Sudamerica. Il San Lorenzo de Almagro dopo 40 anni farà ritorno a Boedo e ricostruirà lo storico Gasòmetro. Venerdì, con la firma sul contratto di acquisto dei terreni di Avenida La Plata, sequestrati nel 1979 dalla dittatura militare che vigeva nel Paese e diventati teatro di un supermercato della catena Carrefour, il club argentino è tornato padrone del suo storico stadio: il Gasòmetro di Boedo, nato ...

Raggi : porta a porta a San Lorenzo - spiegheremo a breve procedura : Roma – “Con la presidente Del Bello e gli assessori stiamo cercando un giorno a partire dalla prossima settimana per illustrare il nuovo sistema porta a porta per i cittadini di San Lorenzo: dove non sara’ possibile tecnicamente il porta a porta ci saranno dei cassonetti mobili per conferire che poi verranno spostati, come al Ghetto”. Lo ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la presentazione di ...

Sono i Caraibi di Sicilia - ecco la spiaggia di San Lorenzo : Acqua azzurra e pulita, spiaggia fine, Sono le caratteristiche che fanno della spiaggia di San Lorenzo i Caraibi di Sicilia. Non c’è fotografia che possa rendere davvero la bellezza di questa spiaggia che si trova all’interno di un’oasi naturaliatica tra le più belle di Sicilia. In effetti, a chi non può andare ai Caraibi, non rimane altro che visitare la spiaggia di San Lorenzo che non ha nulla a che invidiare alle famose ...

Salmonella - il Ministero della Salute ritira il salame del marchio San Lorenzo : "rischio microbiologico" : ritirato un lotto di salame a causa di un elevato rischio microbiologico per i consumatori. A dare l'allarme è stato il Ministero della Salute, che nel comunicato datato 17 giugno, riferisce il numero del lotto interessato. Si tratta del 19041005, venduto col marchio San Lorenzo e prodotto dalla dit

MotoGp – Vinales chiede una peSante Sanzione per Lorenzo : la decisione della Commissione Gara : Maverick Vinales non ci sta: lo spagnolo della Yamaha pretende un provvedimento nei confronti di Jorge Lorenzo! La decisione della Commissione Gara dopo il Gp di Catalunya 2019 Un episodio da lasciare senza parole, oggi pomeriggio al Gp di Catalunya 2019: Jorge Lorenzo ha fatto strike al Montmelò, innescando un maxi incidente, col quale ha messo ko in una volta sola, oltre se stesso, i colleghi Vinales, Dovizioso e Rossi, in curva 10. Una ...

Hockey prato - Challenge I e II 2019 : Italia devastante! Amsicora - Lorenzoni e Bra Sanno solo vincere! : Un cammino davvero impressionante, una conferma, dopo le grandissime performance arrivate con le Nazionali. L’Hockey su prato Italiano sta, piano piano, crescendo. In questi giorni sono arrivate prestazioni disarmanti da parte delle squadre tricolori presenti nelle manifestazioni continentali: Challenge I al maschile e Challenge II al femminile. 15 vittorie su 16 partite (l’unica sconfitta è arrivata in un derby del Bel Paese). Tra ...

MotoGp - Lorenzo svela : “la Honda deve seguirmi - in Ducati ancora uSano il mio serbatoio” : Il pilota della Honda ha parlato al termine delle qualifiche del Gp del Mugello, lanciando un avvertimento al proprio team Non proprio qualifiche da ricordare quelle del Mugello per Jorge Lorenzo, che domani partirà dodicesimo non essendo riuscito ad accedere al Q2 per tre decimi. Continuano i problemi di adattamento del maiorchino alla Honda, progettata principalmente per far esprimere al meglio Marc Marquez. Alessandro La ...

Milano - Roberto Bolle a sorpresa compare alle Colonne di San Lorenzo : l’incursione swing con la ballerina Antonella Albano : Un’altra incursione spettacolare quella di Roberto Bolle che ieri sera, dopo aver incantato il Teatro degli Arcimboldi con il suo Gala, è corso intorno alle 23 alle Colonne di San Lorenzo dove si stava svolgendo un’affollatissima serata di swing all’insegna sempre di OnDance, realizzata in collaborazione lo storico locale Spirit de Milan. Mano per mano con la ballerina della Scala, Antonella Albano, ha attraversato la folla di persone radunate a ...