Salute | uso corretto dei cellulari | al via campagna Miur | Salute e Ambiente

(Di venerdì 19 luglio 2019) “Il tuo cellulare è intelligente. Usalo con intelligenza“. È lo slogan dellainformativa che prende il via oggi, 19 luglio, realizzata dai ministeri della, dell’Istruzione, Università e Ricerca e dell’e tutela del territorio e del mare. Gli obiettivi dell’iniziativa di comunicazione dei tre dicasteri rispondono a quanto disposto dal Tar del Lazio con sentenza 500/2019: promuovere iluso degli apparecchi di telefonia mobile (telefonie cordless); informare sui rischi per lae per l’connessi ad un uso improprio di tali apparecchi. I tre ministeri hanno unito, in un tavolo tecnico, le loro competenze e le loro professionalità, anche con la collaborazione degli esperti dell’Istituto superiore di sanità, in modo da realizzare unabasata su informazioni autorevoli e scientificamente fondate su quattro punti in ...

