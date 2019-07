Sabato 20 luglio i 50 anni dello Sbarco sulla Luna celebrati in tv

UNA VITA - anticipazioni puntata di Sabato 20 luglio 2019 (in prima serata) : anticipazioni puntata 769 di Una VITA di sabato 20 luglio 2019 (in prima serata su Rete 4): Samuel e Diego mettono informano Felipe e Leonor che Moises è sicuramente vivo e che Ursula di certo sa dove si trova. Ora devono però pensare a come dirlo a Blanca. Arturo intende operarsi, ma il medico gli fa capire che deve prima attendere di avere perso del tutto la vista. Valverde comunque appare sempre più scontroso e Silvia non sa come essergli di ...

Meteo - le previsioni di Sabato 20 luglio : Meteo, le previsioni di sabato 20 luglio Un weekend sereno con sole sulle coste e nell'entroterra. Le temperature resteranno stabili, con massime comprese tra i 27 e i 32 gradi, che andranno aumentando nella giornata di domenica. I venti resteranno generalmente deboli e i mari poco mossi (LE previsioni ) Parole ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di Sabato 20 luglio. Il programma di tutte le partite : Chiusa la prima fase a gironi per i Mondiali di Pallanuoto femminile, domani scatta la seconda fase ad eliminazione diretta: a Gwangju, in Corea del Sud, il Setterosa, dopo aver vinto il Girone D con Brasile, Giappone e Cina, è già ai quarti di finale ed attende di conoscere il nome della prossima avversaria dall’ottavo tra Nuova Zelanda ed Ungheria, con le magiare nettamente favorite. Tutti gli ottavi di finale saranno trasmessi in tv in ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di Sabato 20 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani, 20 luglio, prenderà il via l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato a Gwangju (Corea del Sud). Nello Yeomju Gymnasium godremo delle ultime due gare in programma: la finale del duo misto libero e l’atto conclusivo del libero combinato. Giorgio Minisini e Manila Flamini andranno a caccia delle medaglie per bissare l’argento della routine del tecnico e concludere più che degnamente le proprie ...

Mondiali Gwangju 2019 : il programma di domani (Sabato 20 luglio). Orari - tv e streaming. La guida completa : domani, sabato 20 luglio, altra giornata ricca di gare nei Mondiali 2019 di nuoto in corso di svolgimento in Corea del Sud. Andranno in scena gli ottavi di finale del torneo femminile di pallanuoto e soprattutto, per i nostri colori, la finale del duo misto libero con Giorgio Minisini e Manila Flamini, nonché, l’atto conclusivo del combinato libero con la squadra italiana. In programma anche la finale del sincro misto dai 3 metri e quella ...

Mondiali di nuoto 2019 – Giornata di finali per tuffi e sincro : il programma delle gare di Sabato 20 luglio : Si comincia con la finale del trampolino da tre metri sincro per concludere con quella dalla piattaforma da dieci metri maschile: in mezzo il sincro In attesa di cominciare a vivere le emozioni del nuoto, che scatterà domenica con le prime batterie, domani vanno in scena le finali dei tuffi e del sincronizzato. Si comincia con quella del trampolino da tre metri sincro mixed, per proseguire poi con gli ultimi atti del duo mixed libero e del ...

L'oroscopo di domani Sabato 20 luglio da Ariete a Vergine : Leone alla grande : L'oroscopo di domani 20 luglio 2019 continua in questa sede relativamente ai primi sei segni zodiacali. In evidenza, oltre all'attesa classifica stelline di sabato, anche le predizioni astrali su amore e lavoro per i soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Curiosi di scoprire quali sono le ultime novità riservate dalle stelle al proprio segno d'appartenenza? Vediamo di soddisfare subito l'eventuale sete di sapere annunciando ...

Roma - Trastevere Calcio - l'amichevole dei giallorossi Sabato 20 luglio su RomaTv : Per la Roma di Paulo Fonseca ormai è ufficialmente iniziato il periodo delle amichevoli precampionato. Giovedì pomeriggio, infatti, i giallorossi hanno affrontato la formazione del Pro Calcio Tor Sapienza, militante in Serie D, sconfiggendola per 12 a 0, mentre sabato 20 luglio affronteranno un'altra squadra dilettantistica della Capitale quale il Trastevere. Anche questo match, come il precedente, sarà giocato a Trigoria a porte chiuse, ma sarà ...

Sabato Shopping : i consigli per il 20 luglio : Eres x The AtticoMarni J BRAND x Elsa HoskClara AestasJil Sander x Mytheresa.comAsos Design LuxeDr. Martens x Lazy OafHip HopKidultFoster GrantAbbiamo superato boccheggiando anche la prima metà di luglio e finalmente le ferie non sembrano più solo un miraggio portato dall’afa. Con l’aumento delle temperature si impenna anche la voglia di una rinfrescata al guardaroba con una bella sessione di Shopping, complici anche i saldi ...

UNA VITA - anticipazioni puntata di venerdì 19 e Sabato 20 luglio 2019 : anticipazioni puntata 768 di Una VITA di venerdì 19 e sabato 20 luglio 2019: Leonor Hidalgo se la prende con Cristina Novoa e le dice di aver portato solo tanta infelicità ad Acacias… Leonor, dopo aver accusato Cristina, cerca di mettere in guardia le signore del civico 38, ma non ci riesce… Grazie al biglietto fatto cadere da una giovane suora, Diego riesce ad arrivare alla cella numero due del convento, dove trova il chiama-angeli ...

L'oroscopo del giorno 20 luglio da Bilancia a Pesci : Sabato cinque stelle al Capricorno : L'oroscopo del giorno 20 luglio 2019 è pronto ad analizzare insieme a voi il probabile andamento messo in conto al prossimo inizio weekend. In base alle ultime analisi astrologiche, sabato a tenere banco sarà una meravigliosa Luna in Pesci, già presente nel settore dalla tarda serata di venerdì. Ansiosi di scoprire quali sono i segni più fortunati del momento? Bene, allora passiamo immediatamente ad anticipare qualcosa dell'Astrologia relativa ...

'Quella notte sulla Luna' - lo speciale di Ulisse Sabato 20 luglio in tv su Rai 1 : Il 20 luglio di cinquant'anni fa si compiva uno dei più grandi eventi dell'Umanità: per la prima volta l'Uomo metteva piede sulla Luna. sabato 20 luglio, per celebrare degnamente il cinquantesimo anniversario dello sbarco umano sul satellite della Terra, Rai 1 manderà in onda lo speciale di Ulisse "Quella notte sulla luna". A partire dalle ore 21:15 Piero e Alberto Angela racconteranno cosa successe quella storica notte di fine anni '60 e tante ...

Ascolti tv Sabato 13 luglio 2019 : Prime Time Su Rai 1 Techetechetè Superstar - Gianni Morandi ha registrato 2.957.000 telespettatori, share 18,7%. Su Rai 2 Il film Mai giocare con la babysitter ha registrato 1.125.000 telespettatori, share 7,1%. Su Rai 3 Il film Chasing Maverick ha registrato 793.000 telespettatori, share 5,3%. Su Canale 5 Ciao Darwin 7 - La resurrezione ha registrato 1.885.000 telespettatori, share 14%. Su Italia 1 Il film Il mondo ...

Ascolti Tv Sabato 13 luglio - Techetechetè su Rai 1 (18.7%) - Ciao Darwin su Canale 5 (14%) : Ascolti Tv Sabato 13 luglio(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)Techetechetè Superstar: Gianni Morandi – Rai 1 – 2.96 milioni e 18.7%Mai Giocare con la Babysitter – Rai 2 – 1.12 milioni e 7.1%Chasing Maverick – Rai 3 – 793 mila e 5.3%Ciao Darwin 7 – Canale 5 – 1.88 milioni e 14%Una Vita – Rete 4 – 842 mila e 5.7%Jurassic Park: Il mondo perduto – Italia 1 – 842 mila e 5.8%Little Murders – La7 – 321 mila e 2.8%Napoli – ...