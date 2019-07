Rosa Fanti per «Mamme Beauty Chat»

vanityfair

(Di venerdì 19 luglio 2019) «Sonoho 37 anni, a volte me ne sento 20, a volte me ne sento 60, dipende un po’ dalle giornate, dai bambini, dal lavoro, dal marito». Così la moglie dello chef stellato Carlo Cracco, e papà dei suoi due bambini (Cesare, 5 e Pietro, 7), si introduce per la seconda puntata della video rubrica di bellezza. SULL’ESSERE MAMMA «Da quando sono mamma ho scoperto di saper fare tante cose che non immaginavo e anche di avere giornate di cinquanta ore, oppure di tre ore. Quando si hanno figli diventa tutto molto più complicato, ma più bello. Bisogna sempre incastrare i pezzi, ma ce la si fa». Quest’anno lei e Carlo Cracco, 53 anni, hanno festeggiato il primo anniversario matrimonio e il primo compleanno di Cracco in Galleria, uno spazio milanese multifunzione che non è solo ristorante, ma anche bar, spazio espositivo, cantina. Un progetto che– che cura la ...

