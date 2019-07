Roma | auto si ribalta | conducente fugge lasciando la passeggera ferita

Stuprata a Roma - preso uno dei 3 autori : 12.00 Un 25enne romeno è stato fermato a Roma con l'accusa di violenza sessuale di gruppo aggravata: sarebbe uno degli autori dello stupro ai danni della 21enne di origine etiope aggredita due mesi fa nelle pertinenze del locale "Factory Club", vicino allo stadio Olimpico. Contro di lui ci sarebbero gravi indizi e nelle prossime ore è attesa la decisione del Gip sulla convalida del fermo, mentre la Polizia cerca 2 complici.

Ue : Gruppo Zaia - giravolta M5S - a Bruxelles come a Roma sull’autonomia : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) – ‘Lo stanno facendo sull’Autonomia. Lo hanno fatto anche in Europa: i grillini parlavano di coerenza in campagna elettorale ma ormai sono diventati dei maestri nel cambiare quello che il giorno prima dicono”. Commenta con queste parole l’elezione della tedesca Von der Leyen a Presidente della Commissione Ue Silvia Rizzotto, presidente del Gruppo consiliare regionale Zaia. ...

Roma - INCENDIO IN DEPOSITO AUTO SU VIA APPIA/ Video - nube di fumo nero su città : ROMA, un INCENDIO è scoppiato in zona APPIA, nel quartiere Quarto Miglio, tra via APPIA antica e via APPIA Nuova. In fiamme DEPOSITO AUTO, forte boato.

Traffik e Gallagher - Tribunale di Roma condanna i due trapper : aggredirono e rapinarono tre fan che volevano un autografo : FQ Magazine Salmo, paura al concerto di Molfetta: cede una transenna ma il rapper riesce a calmare il pubblico evitando incidenti Erano stati avvicinati da tre ragazzini per farsi un selfie e farsi firmare qualche autografo. Per tutta risposta hanno sfoggiato i tirapugni e li hanno rapinati dei telefonini, minacciandoli. Scappando, hanno pure preso a pugni ...

Francesco Tedone è l’autore del Romanzo storico Langsax La Spada del Re. : Francesco Tedone, narra le gesta di quattro guerrieri normanni nelle terre inglesi il cui compito è spezzare a qualsiasi costo il maleficio di Ivar il Senz’ossa. Realtà storica e leggenda si fondono in un racconto avvincente e suggestivo. Francesco Tedone nasce l’8 Gennaio 1999 a Roma. Fin da bambino si appassiona alla Storia in tutte le sue forme e le sue innumerevoli tipologie. Dopo il conseguimento del diploma al Liceo Pablo Picasso di Anzio, ...

Sanità e autonomia differenziata - De Luca dal premier Conte a Roma : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha incontrato oggi a Roma Palazzo Chigi il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sui temi della Sanità e dell'autonomia...

Autonomia - la Lombardia vanta un credito annuo di 54 miliardi nei confronti di Roma : i numeri scandalosi : Andiamo sul pratico. L' Autonomia non è un argomento complesso. È semplice, chiunque lo capisce. Si tratta di giustizia tributaria e sociale. Di responsabilizzazione delle classi dirigenti. Di equa ripartizione della spesa pubblica in proporzione alle tasse che un territorio paga. Ci riferiamo al co

Autotreno contRomano sulla A10 : il conducente era ubriaco - la polizia sventa la tragedia : Il mezzo ha percorso circa tre chilometri in direzione contraria, prima di riuscire a invertire la marcia

