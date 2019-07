Roma | 25enne romeno fermato per lo stupro alla discoteca Factory

Roma - stupro alla discoteca Factory : fermato un 25enne romeno : Un ragazzo di 25 anni è stato fermato per lo stupro della ragazza di 21 anni avvenuto a maggio all'esterno della discoteca Factory , in zona Olimpico a Roma . Secondo quanto si...

Roma - scavalca per entrare alla festa alla Sapienza : morto 25enne : Il 25enne , foggiano laureato in Economia alla Luiss, si era trasferito a Bologna per lavoro. Nella notte fra venerdì e sabato ha cercato di non pagare l’ingresso. Nella caduta è rimasto infilzato

