Rocco Hunt | niente ritiro | “I giorni più brutti della mia vita”

Rocco Hunt non lascia la musica/ "I giorni più lunghi e brutti della mia vita" : Rocco Hunt non lascia la musica. Tre giorni dopo l'annuncio del ritiro, il rapper fa retromarcia: "I giorni più lunghi e brutti della mia vita".

Rocco Hunt torna su Instagram : «?Grazie a tutti per il sostegno» : Tre giorni dopo l'annuncio del ritiro, Rocco Hunt rompe il silenzio e torna su Instagram. Il profilo è ancora nero, listato a lutto, ma nelle stories c'è un...

I messaggi dei cantanti per Rocco Hunt : da Benji e Fede a Bernabei - Cristina D’Avena e molti altri l’invito a non mollare : Rocco Hunt sconvolge tutti annunciando di lasciare la musica. Il suo post su Instagram, pubblicato ormai due giorni fa, ha superato i 130.000 mi piace ed è l'unico presente alla data odierna sul suo profilo. Rocco Hunt ha rimosso tutto salvo poi tornare nelle storie per ringraziare tutti per il supporto, nelle scorse ore. Tanti i messaggi dei cantanti a favore di Rocco Hunt per invitarlo a non cedere, a non mollare, a non darsi per vinto e a ...

Rocco Hunt - profilo Instagram nero-lutto dopo l'addio alla musica : Nero, listato a lutto. C'è solo questo nell'immagine del profilo su Instagram di Rocco Hunt, il poeta urbano campano che ieri ha annunciato il suo addio al mondo della musica. ...

Rocco Hunt - addio a sorpresa : «Troppe aspettative - mollo tutto» : Rocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco HuntRocco Hunt«È nu juorno buono», cantava Rocco Hunt nel 2014, portando per la prima volta sul gradino più alto di Sanremo Giovani un brano rap. Oggi, però, sopra la testa dell’artista campano si sono addensati dei nuvoloni neri, che lo hanno spinto a una drastica e improvvisa decisione: lasciare la musica. «Mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando ...

Rocco Hunt lascia la musica : “Troppe pressioni - mollo tutto” : “Adesso non me la sento più di continuare e credo sia meglio lasciarvi con il bel ricordo che avete di me. Ho troppe pressioni e forse è arrivato il momento di mollare tutto e darla vinta a tutte le persone che vorrebbero la fine della mia musica”. Così il rapper salernitano Rocco Hunt, vincitore del Festival di Sanremo 2014 nella sezione “Nuove proposte” con il singolo “Nu juorno buono” annuncia a sorpresa su Instagram il suo ritiro ...

L'addio choc di Rocco Hunt : «Mollo - è nu juorno brutto» : Sabato notte, nell'andare via da Castel Volturno, dove si era esibito davanti ai 35.000 del «beach party» duettando con il protagonista Jovanotti «'Nu juorno buono»...

