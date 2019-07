Rifiuti Palermo | Orlando e vicesindaco contro gli incivili | “Blitz con la polizia per

Rifiuti : blitz all'alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo (2) : (AdnKronos) - L'operazione è stata condotta da 6 pattuglie in borghese. Erano presenti il vicesindaco Fabio Giambrone e il comandante della Polizia municipale. Il 90% delle multe è stata elevata a residenti nei comuni limitrofi. denunce e sequestri anche a carico di palermitani. I sequestri, come sp

Rifiuti : blitz all’alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo (2) : (AdnKronos) – L’operazione è stata condotta da 6 pattuglie in borghese. Erano presenti il vicesindaco Fabio Giambrone e il comandante della Polizia municipale. Il 90% delle multe è stata elevata a residenti nei comuni limitrofi. denunce e sequestri anche a carico di palermitani. I sequestri, come spiegano dal Comune, sono stati già convalidati dal magistrato di turno,L'articolo Rifiuti: blitz all’alba della Polizia ...

Rifiuti : blitz all’alba della Polizia municipale - multe e denunce a Palermo : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – blitz all’alba della Polizia municipale di Palermo lungo le strade di accesso alla città contro l’abbandono o la migrazione di Rifiuti. Il bilancio è di 60 multe, 4 denunce penali, 3 mezzi sequestrati. L'articolo Rifiuti: blitz all’alba della Polizia municipale, multe e denunce a Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Rifiuti : emergenza Palermo - M5S presenta esposto in procura : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) – I consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle di Palermo hanno presentato oggi un esposto in procura per la nuova emergenza Rifiuti che sta vivendo la città di Palermo. “La situazione è insostenibile – affermano gli esponenti del M5S – La città è ricolma di ingenti quantità di Rifiuti a causa dei disservizi che sono stati registrati in queste settimane. Dai cumuli ...

Palermo : città piena di Rifiuti - sindaco mostra su Facebook gli 'sporcaccioni' : Palermo, 12 lug. (AdnKronos) - Passa attraverso i social la nuova strategia del sindaco di Palermo Leoluca Orlando per contrastare l'abbandono illegale di rifiuti in città. Un comportamento frequente nei palermitani che contribuisce ad incrementare la già difficile gestione della raccolta e della pu

Palermo : città piena di Rifiuti - sindaco mostra su Facebook gli 'sporcaccioni' (2) : (AdnKronos) - Stesso richiamo per il proprietario di un furgoncino, questa volta con il video che mostra il momento in cui scarica i rifiuti. E non la passano liscia neanche i residenti di via Laurana rei di non fare la raccolta differenziata. "Cari residenti di via Laurana non vi vergognate? - si l

Rifiuti : Legambiente - 'basta scuse - Palermo deve fare differenziata' (2) : (AdnKronos) - Inammissibile, secondo l'associazione ambientalista, "che la Rap proponga di fronteggiare l’emergenza assumendo altro personale: sono un vero e proprio esercito, sovradimensionato da decenni di assunzioni clientelari. L’organico della Rap, per avere un ordine di grandezza, in rapporto

Rifiuti : Legambiente - 'basta scuse - Palermo deve fare differenziata' : Palermo, 11 lug. (AdnKronos) - "Basta scuse. Non ci sono alibi che tengano per giustificare il fatto che nel 2019 una città come Palermo debba ancora aspettare per avere una gestione dei Rifiuti decente. Occorre fare partire subito un piano operativo che organizzi nel volgere di pochi mesi la differ

Palermo - incendi a Bellolampo : case evacuate - bloccati compattatori carichi di Rifiuti : Brucia ancora la provincia di Palermo. Dopo una notte di paura che ha tenuto in ansia gli abitanti di Alia, Misilmeri, dove due persone sono rimaste intossicate, e Monreale, le fiamme continuano a spaventare anche oggi. incendi stanno minacciando la montagna che sovrasta Bellolampo. In via Poggio del Pineto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco e in azione ci sono anche due canadair. Alcune villette minacciate dalle fiamme sono ...

Palermo - il gallo canta (e banchetta) tra i Rifiuti : Incurante degli sguardi dei passanti, dei bambini che giocano intorno e dell'obiettivo della videocamera, il pennuto...

Palermo : abbandono di Rifiuti ingombranti - ventidue sanzioni : Palermo, 2 lug. (AdnKronos) - ventidue sanzioni sono il bilancio dei controlli effettuati stamattina dalla Polizia Municipale di Palermo e 135 sanzioni in totale dall’emissione dell’ordinanza sindacale. Nel dettaglio sono stati elevati 107 verbali da 166,67 per conferimento dei rifiuti fuori orario,

Rifiuti : vertice a Palermo - Orlando ‘rilanciare ruolo pubblico Bellolampo’ : Palermo, 28 giu. (Adnkronos) - Dopo la riunione tecnica di ieri presso la Rap sulla situazione dell'impianto di Bellolampo, la discarica di Palermo, oggi si è tenuto un incontro fra il Sindaco Leoluca Orlando, l'Assessore all'Ambiente Giusto Catania e l'Amministratore unico della società partecipata