Retromarcia di Rai1 su Rocco Schiavone 3? Il centro-destra insorge contro il poliziotto

(Di venerdì 19 luglio 2019) I giochi sembravano fatti per3. La fiction con Marco Giallini era stata promossa da Rai2 adopo un'attenta osservazione; la prima stagione ha totalizzato 14.4% punti di share, mentre per la seconda 13.9%. A questo si aggiungono gli ascolti, sempre stabili, dai 2 ai 3 milioni di spettatori. Numeri incredibili per una piccola rete come Rai2.Fin dal suo esordio,ha avuto opinioni contrastanti. Se i fan dei libri di Antonio Manzini, da cui la serie è tratta, hanno apprezzato la trasposizione televisiva, le critiche più aspre si sono registrate nel comparto politico. Certo, unburbero e poco incline alle regole, non è propriamente un modello corretto da presentare al pubblico, ma è pur vero che una trasposizione deve essere quantomeno più fedele all'originale. Eliminare fumo e canne (e il vicequestore romano ne fa un uso spropositato) non ...

