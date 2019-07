Redmi K20 e K20 Pro ricevono una nuova MIUI 10 Global Stabile con numerose novità

Xiaomi spiega la differenza di prezzo tra Redmi K20 Pro e POCOPHONE F1 : Componenti più avanzati rendono Redmi 20 Pro un vero flagship, ma i prezzi più alti degli stessi e un aggiornamento dell'impianto di produzione hanno reso lo smartphone più costoso del "predecessore" POCOPHONE F1. L'articolo Xiaomi spiega la differenza di prezzo tra Redmi K20 Pro e POCOPHONE F1 proviene da TuttoAndroid.

La LineageOS arriva su Redmi K20 Pro e diversi smartphone Samsung - mentre i Google Pixel 3A ricevono la TWRP ufficiale : diversi smartphone hanno ricevuto il porting non ufficiale della LineageOS basata su Android 9 Pie, mentre la strada del modding per i Google Pixel 3A è spianata grazie alla TWRP ufficiale. L'articolo La LineageOS arriva su Redmi K20 Pro e diversi smartphone Samsung, mentre i Google Pixel 3A ricevono la TWRP ufficiale proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro Special Edition Gold è ufficiale in versione extralusso : Oggi è ufficiale che Redmi sta realizzando una nuova variante Redmi K20 Pro in edizione limitata con una combinazione di colori oro che presenta un aspetto sgargiante ma senza risultare pacchiano. Questa variante sarà in vendita in India 480.000 rupie, corrispondenti a circa 6200 euro, e un tale prezzo suggerisce che questa edizione Speciale sarà impreziosita da vero oro e da pietre preziose incastonate nel logo "K". L'articolo Redmi K20 Pro ...

In arrivo Redmi K20 Pro in oro e un nuovo Redmi con Snapdragon 855+ : Dovrebbe essere presentato domani in India lo smartphone Redmi più costoso di sempre, mentre arriverà anche un modello con Snapdragon 855+ L'articolo In arrivo Redmi K20 Pro in oro e un nuovo Redmi con Snapdragon 855+ proviene da TuttoAndroid.

La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi K20 : Lo scorso maggio Xiaomi ha aggiunto una funzione denominata "Sky Replacement" nella versione beta dell'interfaccia MIUI che permetteva di modificare il cielo presente nelle foto scegliendo un filtro da una serie di preset. Lu Weibing, General Manager di Redmi, ha annunciato oggi con un post su Weibo che ora questa opzione è disponibile anche sulla serie Redmi K20. L'articolo La funzione Sky Replacement di Xiaomi Mi CC9 arriva nella serie Redmi ...

Guardate quanto è tosto Redmi K20 Pro Avengers Edition in queste foto : In occasione dell'evento di lancio di Redmi K20 pro, Xiaomi ha parlato anche di un'edizione limitata dedicata ai personaggi di The Avengers. Eccola in foto L'articolo Guardate quanto è tosto Redmi K20 Pro Avengers Edition in queste foto proviene da TuttoAndroid.

Ecco il Redmi K20 Pro da desiderare - in edizione Avengers : Redmi ha presentato lo smartphone K20 Pro in edizione limitata Marvel Avengers in Cina. Il dispositivo viene fornito in una confezione speciale che presenta il logo Avengers e che include lo smartphone Redmi K20 Pro caratterizzato da un design corazzato sul retro in colore nero, una cover posteriore Avengers di colore blu e una piccola placca di metallo con l'incisione "Avengers 4". L'articolo Ecco il Redmi K20 Pro da desiderare, in edizione ...

Redmi K20 da record in Cina : un milione di unità in un mese - e all’appello manca ancora l’India : Un milione di esemplari venduti in poche settimane: il numero molto importante riguarda la famiglia Redmi K20 ed è stato comunicato da Xiaomi stessa L'articolo Redmi K20 da record in Cina: un milione di unità in un mese, e all’appello manca ancora l’India proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro mantiene le promesse e supera OnePlus 7 Pro su AnTuTu : Sembra destinata a durare poco la permanenza di OnePlus 7 Pro in vetta alla classifica di AnTuTu, visto che Redi K20 Pro ottiene un risultato decisamente superiore. L'articolo Redmi K20 Pro mantiene le promesse e supera OnePlus 7 Pro su AnTuTu proviene da TuttoAndroid.

Redmi prende in giro OnePlus 7 Pro : “si prepari a fare spazio a Redmi K20 Pro” : Dall'account indiano di Redmi arriva un nuovo tweet con cui il colosso cinese prende in giro OnePlus ed il suo smartphone top di gamma, ossia OnePlus 7 Pro. L'articolo Redmi prende in giro OnePlus 7 Pro: “si prepari a fare spazio a Redmi K20 Pro” proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro è un gran telefono ma abbiamo qualcosa in più da dirvi (video) : abbiamo provato Redmi K20 Pro ed è fantastico, ma ci sono alcune cose importanti da sapere L'articolo Redmi K20 Pro è un gran telefono ma abbiamo qualcosa in più da dirvi (video) proviene da TuttoAndroid.

Xiaomi Mi 9T è ufficiale : l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro : Xiaomi Mi 9T arriva ufficialmente in Italia con scheda tecnica senza lacune e fotocamera anteriore a scomparsa a partire da 329 euro. L'articolo Xiaomi Mi 9T è ufficiale: l’alter ego di Redmi K20 arriva in Italia a partire da 329 euro proviene da TuttoAndroid.

Redmi K20 Pro : caratteristiche - prezzo e scheda tecnica ufficiale : Redmi K20 Pro: caratteristiche, prezzo e scheda tecnica ufficiale Il sub-brand di Xiaomi ci sta abituando ad una serie di dispositivi mobili che si adattano alle varie tipologie di clienti. Ce n’è per tutti i giusti, dalle fasce basse fino a quelle medie, per poi passare, infine, ai top di gamma. Il caso è quello del Redmi K20 Pro, caratteristiche al top e prezzo contenuto, l’ideale per chi vuole dotarsi di un telefono smart, ...

Redmi K20 Pro ottiene il Face Unlock con l’ultimo aggiornamento della MIUI 10 : Un aggiornamento alla versione MIUI 10.3.8.0 stabile porta il supporto di Face Unlock per Redmi K20 Pro presentato la scorsa settimana, tuttavia Redmi avverte che questa funzione non è sicura come il PIN, la Password o il percorso di sblocco. Il firmware include anche tre stili di orologio personalizzabili per la schermata di blocco e l'ordinamento di elenchi Wi-Fi in base alla potenza del segnale su Redmi K20 Pro. L'articolo Redmi K20 Pro ...