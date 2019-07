Redeemer | Enhanced Edition disponibile da oggi su PlayStation 4 | Microsoft Xbox | Nintendo

gamerbrain

(Di venerdì 19 luglio 2019) Buka Entertainment e Ravenscourt sono felici di annunciare che l’action brawler,, è oraper4,Switch e PC. Dimitry Kachkov, CEO presso Sobaka Studio ha affermato: È stato un viaggio davvero lungo. Abbiamo fatto un lavoro enorme e non vediamo l’ora che i giocatori possano giocare a. Siamo davvero contenti dell’eccitazione che proveranno i giocatori di tutto il mondo quando proveranno il gioco su console! Artyom Studenikin, PR Manager presso Buka Entertainment ha aggiunto:è il primo gioco che Buka Entertainment pubblica su console. Questo è un traguardo molto importante per noi e per il team di Sobaka Studio, poiché dai giocatori di tutto il mondo, possono godersi il nostro titolo su ...

