Record | “Vinicius al Benfica | l’erede di Jonas pagato 17 milioni”

(Di venerdì 19 luglio 2019) Il quotidiano portoghese titola sul nuovo acquisto delche dopo una lunga corte è riuscito a portare a casa l’attaccante del Napoli. L’accordo per il trasferimento del 24enne è stato chiuso l’altro giorno e ieri Vinicius ha lasciato il ritiro azzurro destinazione Lisbona.riporta che con l’acquisto di Vinicius si chiude il mercato delche ha completato il reparto offensivo dopo la cessione di Joao Felix e l’addio al calcio di. Previsto per il brasiliano un contratto di 5 anni, non sono ancora note le cifre dell’ingaggio. L'articolo: “Vinicius al, l’erede di17 milioni” ilNapolista.

