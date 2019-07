Rapporto Ispra | Italia circolare anche nei rifiuti speciali

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Come previsto, l’Istituto di ricerca del Ministero dell’Ambiente, ha pubblicato il suoannuale sui, che analizza di dati relativi al 2017. Va subito detto che in termini di dati aggregati ilnon indica grandi differenze con i valori dell’anno 2016. Dovremo forse attendere ildel prossimo anno per comprendere gli effetti della crisi del mercato del riciclo nell’Estremo Oriente sulla struttura produttiva e di gestionena.ll primo dato che comunque appare chiaro e un pò sorprende è l’aumento della produzione dei, quasi il 3% in più fra il 2016 e il 2017, +5 % rispetto al 2015. Un aumento importante (più riferito ainon pericolosi che ai pericolosi), considerato che il Pil nazionale è cresciuto dell’1,5 % fra il 2016 e il 2017 e dello ...

InSic_it : #rifiuti??? Cresce del 3% la produzione nazionale dei rifiuti speciali pari a 140 milioni di tonnellate: quelli non… - NuovaScintilla : RT @agensir: Rifiuti speciali. Rapporto Ispra/Snpa: 'produzione in aumento. Italia leader del riciclo' - ISPRA_Press : RT @SVignaroli: Alla presentazione del rapporto “#Rifiuti Speciali” di @ISPRA_Press: il recupero di materia è importante, deve essere di qu… -