Ragazzo trovato morto in piscina nel cuore della notte | dramma a Milano

Ritrovato tra Arese e Rho il corpo di Stefano Marinoni - il Ragazzo scomparso da Baranzate : E' stato Ritrovato nel pomeriggio il corpo senza vita di Stefano Marinoni, il giovane scomparso da Baranzate, paese alle porte di Milano, la scorsa settimana. Secondo le prime notizie, il corpo sarebbe stato trovato dai carabinieri in un'area tra Arese e Rho nei pressi dell'autostrada A8. Ancora da delineare i contorni del giallo. Soltanto poche ore fa il padre del ragazzo aveva lanciato un nuovo appello per ritrovare il figlio. Trovato il corpo ...

Ragazzo di 20 anni trovato morto con un colpo d'arma da fuoco alla tempia : Il corpo del giovane è stato rinvenuto in una zona di campagna tra Torre Lapillo a Porto Cesareo, in Salento

Porto Cesareo - Ragazzo di 20 anni trovato senza vita in un maneggio : forse suicidio : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina a Porto Cesareo, nota località della costa ionica leccese, dove in un maneggio che si trova nei pressi della strada che conduce a Torre Lapillo, non lontano dal camping di Torre Castiglione, è stato trovato il corpo senza vita di un giovanissimo ragazzo di 20 anni. Secondo quanto riporta la stampa locale, potrebbe trattarsi di un suicidio. Il ragazzo presentava un colpo d'arma da fuoco alla ...

Mistero nel lodigiano : Ragazzo trovato morto vicino ai binari del treno : Giallo a Tavazzano, piccolo centro in provincia di Lodi. Ieri, lungo i binari della ferrovia, è stato rinvenuto il corpo senza vita di un giovane sudamericano di 21 anni. Non si sa ancora se sia stato urtato da un convoglio in corsa, oppure sia stato ucciso ed abbandonato tra i campi. Per buona parte della mattinata, la circolazione sulla linea Milano-Piacenza ha subito pesanti rallentamenti. La scoperta del corpo Ieri, lunedì 3 giugno poco dopo ...

Lodi - Ragazzo di vent'anni trovato morto vicino ai binari : «Non è stato investito» : Tragedia nel Lodigiano dove un ragazzo di vent'anni è stato trovato morto all'altezza di cascina Garibolda - nel comune di Tavazzano con Villavesco - a ridosso dei binari della linea...