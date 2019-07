Qui Dimaro Seduta leggera fra velocità e calci piazzati Rog saluta

Qui Dimaro. Lavoro d’attacco per gli azzurri - straordinari per Milik : Con il freddo pungente dimarese, insolito per questo mese di luglio, il Napoli è tornato al Lavoro anche stamattina. Tredicesimo giorno di pre-campionato per gli uomini di Ancelotti che, ancora una volta, hanno inziato la giornata in palestra per poi raggiungere il rettangolo di gioco. Il torello “sui-generis” con due/tre giocatori in pressione è uno dei grandi classici di questi giorni. Successivamente il Lavoro odierno si sviluppa ...

Qui Dimaro. Allenamento pomeridiano sotto il diluvio universale : Un vero e proprio nubifragio si è abbattuto sul campo di Carciato verso la metà della seduta dell’Allenamento pomeridiano. L’intensa pioggia non ha fermato però il lavoro dei calciatori e di Carlo Ancelotti con il suo staff, nemmeno nell’ultima parte della seduta, quando il campo è diventato un vero e proprio acquitrino a causa della vera e propria bomba d’acqua che ha colpito Dimaro Folgarida. Partenza come al solito con ...

Qui Dimaro. Il Napoli testa verticalizzazioni e profondità - assente Manolas : Sotto lo sguardo del ds Cristiano Giuntoli, a colloquio con Ancelotti e poi spesso al telefono, si è aperto il dodicesimo giorno di ritiro per il Napoli. Gli azzurri hanno svolto la prima delle due sedute di allenamento. Anche oggi sono state tante le persone che hanno affollato le tribune dell’impianto dimarese, si notano sempre più vessilli azzurri anche durante le sedute. Allenamento che stamattina si è svolto senza Manolas e Karnezis, ...

Qui Dimaro. Velocità - la parola d’ordine della seduta pomeridiana : Seconda seduta giornaliera di allenamento per gli uomini di Carlo Ancelotti. Il clima è finalmente mite in Val di Sole anche in questo pomeriggio. Solita seduta in palestra prima dell’ingresso in campo, con gli azzurri alle prese con cambi di posizione, passaggi rapidi e scambi di posizione fra sagome fisse, sotto lo sguardo attento del mister. Un’esercitazione durata un bel po’ di minuti e che ha visto il mister richiamare più ...

Qui Dimaro. Mattinata di lavoro sulla manovra per gli azzurri : Undicesimo giorno di ritiro per gli azzurri, siamo giunti già al giro di boa di questo ritiro pre-campionato. Carlo Ancelotti delinea sempre più i tratti del suo Napoli fra esperimenti e conferme in questo caldo e assollato martedì. A Dimaro Folgarida, davanti ai consueti spalti affollati dai tifosi, gli azzurri inizano la seduta mattutina subito con una partitella 9 contro 9 a campo ridotto e senza porte: massimo due tocchi. La solita ...

Qui Dimaro. Ancelotti persevera nel 4-2-3-1. Tonelli ko - Inglese ai saluti : In un clima inaspettatamente invernale è partita una nuova settimana di lavoro per gli azzurri di Carlo Ancelotti. A Dimaro Folgarida il freddo e l’allenamento mattutino in una giornata feriale non fermano i tifosi, anche stamattina in tantissimi ad assistere alle gesta dei loro beniamini. Bella la partenza, significativa. Dopo il consueto lavoro in palestra ed alcuni esercizi sulla pista d’atletica, fra postura e riscaldamento, ...

Qui Dimaro. Ancelotti responsabilizza i terzini e Manolas si fa subito notare : Domenica di doppia fatica per gli azzurri che, dopo l’allenamento mattutino, si sono ritrovati al campo di Carciato per una seduta pomeridiana. Pubblico ancora una volta numeroso sugli spalti, che ha accolto con incitazioni e cori tutti i calciatori che entravano singolarmente in campo. Anche oggi pomeriggio la sessione è stata leggera, nel tempo e nello sforzo fisico, ma con buone indicazioni tecnico-tattiche. Dopo il solito lavoro di ...

Qui Dimaro. Lavoro di scarico per gli azzurri che accolgono Manolas : Con una vera e propria ovazione per Kostas Manolas è iniziato il nono giorno di ritiro del Napoli qui a Dimaro Folgarida. Una rosa che inizia a prendere sempre più forma, quella a disposizione di Carlo Ancelotti, si può dire che il vero Lavoro pre-campionato per gli azzurri inizia proprio in questa domenica. Seduta breve per gli azzurri, durata circa 45 minuti. Dopo il Lavoro in palestra la squadra è entrata in campo per una della consuete ...

Qui Dimaro. Ovazione per Manolas all’entrata in campo : “Ma-no-làs! Ma-no-làs! Ma-no-làs!” è questo il primo coro del giorno allo Stadio Comunale di Carciato. Attenzione tutta su Kostas Manolas, il colpo di mercato del Napoli è entrato pochi minuti fa in campo per l’allenamento mattutino fra l’Ovazione dei presenti. Il difensore centrale greco ha risposto con ampi saluti ed un sorriso che lasciava intendere tutto il suo apprezzamento per l’accoglienza calorosissima. ...

Qui Dimaro. Lo stadio di Carciato già straborda di passione. Ovazione per Maggio : File lunghissime all’ingresso, spalti pienissimi, tribuna aggiuntiva sold-out e prato “gratuito” per i più temerari già occupato. Sembra il San Paolo l’impianto di Carciato in questo caldo pomeriggio di metà luglio, la passione azzurra si tocca con mano, così come l’entusiasmo dei tanti tifosi presenti che si mescola a quello dei fan sanniti che hanno raggiunto Dimaro. Da segnalare una vera e propria Ovazione ...

Qui Dimaro. Sessione leggera fra torelli indicativi e lavoro d’attacco : Uno stadio di Carciato stracolmo, anche sulle tribunette naturali ai lati del campo, ha accolto con un boato l’ingresso dei calciatori pronti a lavorare per l’ottavo giorno di ritiro. lavoro leggero – e ridotto rispetto alla solita durata – per gli azzurri che oggi pomeriggio faranno il loro esordio ufficiale stagione contro il Benevento. Iniziale riscaldamento sulla pista di atletica per gli uomini di Ancelotti, forti ...

Qui Dimaro. Carciato gremito di tifosi. Ovazione dei tifosi per Davide Ancelotti : Comincia l’ottavo giorno di ritiro per il Napoli e Dimaro. In campo alle 11.00 gli azzurri per l’ultimo allenamento prima dell’amichevole di questo pomeriggio contro il Benevento. In campo Davide Ancelotti per preparare la seduta mattutina. Ovazione dei tifosi che gremiscono gli spalti del campo di Carciato già dalle 10.00 per il vice-allenatore del Napoli. Davide, sorpreso, sorride e ringrazia per gli applausi ...

Qui Dimaro. Sogni - certezze ed esperimenti dopo la prima settimana di ritiro : Veloce come uno scatto dell’attuale Ghoulam, sempre più tirato a lucido, è già andata via la prima settimana di lavoro degli azzurri qui in Trentino. Un ritiro che da domani entra nel vivo con il rientro a scaglioni dei big arrivati dalle vacanze; Hysaj, Mário Rui, Mertens, Milik e Zielinski sono già qui. La qualità del gioco. Nonostante la rosa ridotta, in questi primi 7 giorni Carlo Ancelotti ha comunque lavorato alacremente con il suo ...