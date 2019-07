Qualcomm multata di 242 milioni di euro dalla Commissione Europea

tuttoandroid

(Di venerdì 19 luglio 2019) L'Unionepea ha sanzionatocon una multa di oltre 240di, per un comportamento esageratamente aggressivo tra il 2009 e il 2011. L'articolodi 242dipea proviene da TuttoAndroid.

TurboLabIt : Nuovo art.: Qualcomm multata dall'U.E. per concorrenza sleale - Asgard_Hydra : Abuso di posizione dominante, Qualcomm multata dall'UE - Digital_Day : Qualcomm ha venduto chip 3G sottocosto per far fuori la concorrenza. -