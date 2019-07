Primavalle | si capovolge con auto e fugge lasciando donna ferita a bordo

romadailynews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Roma – Si e’ ribaltato con l’ed e’ fuggitosull’asfalto una, forse la compagna, che era incon lui. È successo questa mattina, alle 4.30 circa, in via Monti di, a Roma. Protagonista dell’incidente stradale un 40enne adi una Porsche Boxster che, dopo aver perso il controllo, si e’ ribaltata per cause da accertare. Mentre lae’ rimasta incosciente adella macchina, l’uomo e’ uscito dall’abitacolo e si e’ dato alla fuga. Il 40enne avrebbe cercato anche di nascondersi a casa di un amico che non lo avrebbe pero’ assecondato quando, aperta la porta di casa, lo ha trovato ferito e con i vestiti sporchi di sangue. Poco dopo la Polizia di Roma Capitale del Gruppo Nomentano lo ha rintracciato e bloccato. Il 40enne e’ ora piantonato al policlinico Gemelli di ...

