Potenza | aggredisce un uomo durante la festa patronale Arrestato

(Di venerdì 19 luglio 2019) Emanuela Carucci Il fatto in provincia a Cancellara. La vittima in ospedale colpito con un bastone alla testa È accaduto a Cancellara, un Comune in provincia di. Undi 57 anni del posto è statodai carabinieri per aver colpito un altrocon una bastonata in testa per futili motivi,ladel paese. Il 57enne ora deve rispondere di lesioni personali aggravate e porto di armi o oggetti atti ad offendere. Il fatto è avvenuto in pieno centro storico, poco dopo la mezzanotte, mentre si concludevano i festeggiamenti in onore della Madonna del Carmine e tanta gente era ancora riversa per i vicoli. Per un diverbio scaturito da futili motivi, legati a questioni private, l'aggressore ha preso un bastone dalla propria abitazione e ha colpito un altrodi 58 anni alla testa. I militari dell'Arma sono intervenuti poco dopo e hannoil ...