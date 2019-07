Petroliera inglese sequestrata dai pasdaran iraniani nello Stretto di Hormuz

huffingtonpost

(Di venerdì 19 luglio 2019) Schizza alle stelle la tensione nel Golfo. I, le guardie della Rivoluzione iraniana, hanno annunciato in serata di aver sequestrato unabritannica con 23 persone a bordodi. Si tratta della Stena Impero, e la conferma è arrivata anche da Londra - con il governo britannico che ha ammesso di aver perso i contatti con il tanker - e dalla società armatrice Stena Bulk.La presa in ostaggio dellabritannica arriva all’indomani dell’annuncio, sempre dei, del sequestro dell’emiratina Riah, accusata di contrabbando di petrolio, mentre Gibilterra ha prolungato oggi di un mese il fermo dell’iraniana Grace 1, già bloccata da due settimane per presunte violazioni delle sanzioni Ue alla Siria.La ‘guerra delle petroliere’ insomma rischia pericolosamente di precipitare in un conflitto ...

