Perdita di peso e sintomi correlati alla mancanza di vitamine e oligoelementi? Potrebbe

(Di venerdì 19 luglio 2019) La cicatrizzazione della mucosa è uno dei traguardi più importanti per i pazienti con Malattia di Crohn, patologia cronica dell’intestino che in Italia colpisce circa 100.000 persone. Uno studio, il cui primo autore è il professor Silvio Danese, Responsabile del Centro Malattie Infiammatorie Croniche Intestinali di Humanitas, coordinatore di Humanitas Immuno Center e docente di Humanitas University, appena pubblicato sulla rivista internazionale Gastroenterology dimostra l’efficacia di un farmaco (vedolizumab) nel cicatrizzare la mucosa, soprattutto nei pazienti con malattia di Crohn che non sono stati mai trattati con farmaci biologici. In genere, la malattia di Crohn si presenta nell’ultima parte dell’intestino tenue (ileo) e nel colon, ma può presentarsi in qualsiasi parte del tratto digerente, dbocca all’ano e persino nella cute intorno. Per la prima volta lo studio valuta in ...

