Per Savona Von der Leyen comincia male | Diamoci tutti una calmata

Savona - oPeraio cade nella stiva di una nave e muore. I colleghi indicono scioPero di 24 ore : Un operaio che stava pitturando il soffitto della nave Ilektra ormeggiata nel porto d Savona è caduto ieri facendo un volo di 20 metri. Inutili i tentativi di soccorrerlo da parte dei colleghi, che insieme ai sindacati hanno indetto una giornata di sciopero.Continua a leggere

Deborah uccisa a Savona - l'ex marito : «L'ho fatto Per soldi - non Per gelosia. Mi aveva tolto tutto» : È durato circa due ore l'interrogatorio di Domenico Massari, sentito oggi pomeriggio in procura a Savona dal pm Chiara Venturi, insieme al procuratore capo Ubaldo Pelosi e al capo della...

Savona - uccide la ex al karaoke : “L’ho fatto Per soldi - non Per gelosia. Mi aveva tolto tutto” : "Mi sono costituito quando saputo di bimba ferita”, così Domenico Massari, autore dell’omicidio della ex Deborah Ballesio sabato notte, nel locale Aquario di via Nizza. L'uomo ha ammesso il movente economico, non quello passionale. Nel 2015 aveva dato fuoco al locale (nel quale aveva investito 300mila euro) e all'abitazione della donna, patteggiando per questo 3 anni e 2 mesi di reclusione.Continua a leggere

Attacchi social a Mattarella - Per i pm di Roma nessuna regia di “troll russi” contro il Quirinale dopo stop a nomina Savona : I presunti “troll russi” non hanno nulla a che fare con gli Attacchi via social contro il capo dello Stato Sergio Mattarella, veicolati attraverso falsi account Twitter, all’indomani del veto alla nomina di Paolo Savona a ministro dell’Economia. Secondo l’agenzia Agi sono arrivati a questa conclusione i pm di Roma, che avevano aperto un’inchiesta ipotizzando i reati di attentato alla libertà del ...

Governo - c'è Fontana Per il dopo-Savona : dalla Famiglia agli Affari europei : La nomina dell'attuale ministro per la Politiche della Famiglia, se ci sarà l'ok di Conte, potrebbe essere formalizzata giovedì al Consiglio dei ministri

Savona - in ospedale con febbre alta : bimbo di 3 mesi ricoverato in rianimazione Per meningite : Il piccolo si era presentato con i familiari al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale di Savona con febbre alta e condizioni giudicate non stabili dai medici. "È immediatamente scattata la proceduta per sospetta sepsi meningoococcica"e sono stati allertati i colleghi della rianimazione dell' Istituto Gaslini di Genova per il trasferimento. Viste le condizioni, il piccolo è stato sedato e intubato prima del trasporto.

Concorso Asl Savona - 215 nuove assunzioni : bandi in arrivo Per Infermieri e Oss : nuove assunzioni a tempo determinato e indeterminato con Concorso Asl Savona: la Regione Liguria ha autorizzato i bandi per la selezione di 215 professionisti sanitari. In particolare si cercano Infermieri, Operatori Socio Sanitari e Medici Specialisti. Vediamo assieme tutte le assunzioni in programma. Aggiornamenti sui bandi di Concorso aperti Concorso Asl Savona: profili richiesti Come previsto nel nuovo piano assunzioni dell’Asl Savona ...

Pedofilia - chiesti 5 milioni di danni alla diocesi di Savona. “L’omissività dei vescovi ha Permesso gli abusi su minori” : I vescovi erano a conoscenza degli abusi sui minori ma, scrive il giudice, non hanno denunciato. Così cinque vittime, tramite l’associazione Rete l’Abuso, hanno chiesto quasi cinque milioni di euro di danni alla diocesi di Savona. La richiesta di risarcimento riguarda cinque casi di Pedofilia per i quali è stato condannato, nel 2012, don Nello Giraudo. I casi riguardanti il sacerdote, poi caduti in prescrizione, partono già dalla ...

Savona - chiesti 5 milioni di euro di danni alla Diocesi Per abusi su minori : Quello presentato dall'associazione Rete L'abuso nei confronti della Diocesi di Savona - Noli è un conto davvero salatissimo. Infatti Rete L'abuso chiede ben 5 milioni di euro di risarcimento a favore di tutte le vittime che, all'interno delle parrocchie gestite dalla stessa Diocesi, hanno subito abusi di naturale sessuale da parte dei sacerdoti. Come si ricorderà, nel 2012, don Nello Giraudo venne condannato proprio per il reato di pedofilia. ...

Paolo Savona sul governo : "L'esecutivo deve aprire un dialogo con l'Europa Per risolvere i problemi" : "Da entrambe le parti, si sta esagerando", Paolo Savona bacchetta l'atteggiamento del governo nei confronti dell'Ue. "D'altro canto, se in una situazione così delicata come quella italiana la Commissione minaccia di aprire la procedura di infrazione per mancato rispetto dei parametri di bilancio, è

Carica camera da letto sull'auto Per trasportarla da Bari a Savona in autostrada - gli ritirano la patente : Aveva Caricato e legato una intera camera, comprensiva di armadio, rete, materasso, quattro biciclette, qualche pensile da cucina, pneumatici, pentole, abiti e alimenti

DALLA CINA/ Lao Xi : Salvini e Di Maio - la ricetta Savona Per restare al governo : L'Unione Europea accusa l'Italia di avere un elevato debito pubblico, ma il debito italiano e perfettamente solvibile. Lo scenario politico

Per Paolo Savona il debito pubblico non è un problema : “Sostenuto dai risparmi degli italiani” : Secondo Paolo Savona, presidente Consob, l'elevatissimo debito pubblico italiano non rappresenta un problema, in quanto è sostenuto dai risparmi degli italiani. "Non è che non esista un limite all'indebitamento, ma i livelli nell'ordine del 200% rispetto al Pil non contrastano con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica", ha aggiunto.Continua a leggere

"L'Italia nella caverna di Socrate". Savona chiede di abbassare i toni Per dare fiducia : ″È come se l’Italia fosse collocata dentro ‘la caverna di Socrate’, dove le luci fioche della conoscenza che in essa penetrano proiettano sulle pareti un’immagine distorta della realtà. Per giunta in presenza di un continuo vociare a senso unico che stordisce. È compito di chi riveste posizioni di vertice della politica, dell’economia e dei mezzi di informazione rafforzare la luce e ...