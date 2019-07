Parma | Bruno Alves presenta la prossima stagione | “migliorare il risultato dello scorso

calcioweb.eu

(Di venerdì 19 luglio 2019) “L’obiettivo stagionale e’ finire in una posizione migliore rispetto alloanno. Dobbiamo fare punti all’inizio e vincere piu’ partite per non soffrire cosi’ tanto nella seconda meta’ del campionato”. Sono le dichiarazioni del difensore deldal ritiro del club ducale, il club si prepara per lacon l’obiettivo di essere protagonista. “Fin qui tutto bene, ci stiamo preparando, il lavoro e’ molto intenso e dobbiamo conoscere i nuovi arrivati – ha sottolineato il portoghese ai microfoni di Sky – E’ molto importante avere piu’ giocatori, piu’ soluzioni per unache sara’ lunga e molto impegnativa”., Inglese si ‘ri’: “Volevo fortemente tornare, punto alla Nazionale” L'articolola ...

