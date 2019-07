Paolo Borsellino | i 57 giorni Luca Zingaretti nel film Rai1 | ' Una persona unica'

Borsellino : don Cosimo Scordato - 'avviare causa beatificazione per Paolo' (2) : (AdnKronos) - Durante l'omelia, molto partecipata, nella chiesa San Saverio all'Alberghiera, la parrocchia frequentata spesso da Paolo Borsellino, don Cosimo Scordato ha poi parlato dei "Beati i perseguitati a causa della giustizia". E ha citato i valori del "martirio" di Paolo Borsellino, la purezz

Borsellino : don Cosimo Scordato - ‘avviare causa beatificazione per Paolo’ (2) : (AdnKronos) – Durante l’omelia, molto partecipata, nella chiesa San Saverio all’Alberghiera, la parrocchia frequentata spesso da Paolo Borsellino, don Cosimo Scordato ha poi parlato dei “Beati i perseguitati a causa della giustizia”. E ha citato i valori del “martirio” di Paolo Borsellino, la purezza, la trasparenza, la mitezza. “Sono beatitudini che hanno a che fare con la vita di ogni giorno. ...

Strage di via D'Amelio - l'omaggio a Paolo Borsellino sul luogo dell'attentato. FOTO : Strage di via D'Amelio, l'omaggio a Paolo Borsellino sul luogo dell'attentato. FOTO Un cuscino di fiori è stato deposto ai piedi dell'albero della pace, a 27 anni dal giorno in cui, a Palermo, morirono il giudice e cinque agenti della scorta. Presente alla cerimonia anche il presidente della Regione siciliana Nello ...

Palermo ricorda Paolo Borsellino nel 27° anniversario della morte : Sono passati 27 anni dalla strage in via D'Amelio a Palermo. Un attentato in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della sua scorta. Oggi, la città torna ancora una volta a ricordare i fatti di quel giorno, impegnandosi a lottare contro la criminalità organizzata. Diversi sono gli appuntamenti previsti oggi nel capoluogo siciliano. Da una serie di incontri rivolti ai più piccoli, fino al minuto di silenzio che sarà ...

Paolo Borsellino - 27 anni fa la strage di via D’Amelio : il ricordo a Palermo : Ricorre oggi il 27esimo anniversario della strage di via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice antimafia Paolo Borsellino e i 5 agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Tanti gli appuntamenti in programma a Palermo: per la prima volta le celebrazioni saranno senza la sorella Rita.Continua a leggere

Strage di via d’Amelio : “La mafia mi ucciderà ma saranno altri a volerlo” - le verità nascoste sulla morte di Paolo Borsellino : Era il 19 luglio del 1992 quando Paolo Borsellino venne fatto saltare in aria insieme agli uomini della sua scorta. Accadde dopo soli 57 giorni dalla morte di Giovanni Falcone, amico e collega del giudice, entrambi impegnati nella difficile e incessante lotta a Cosa Nostra. Borsellino aveva solo 52 anni. Insieme a lui morirono cinque agenti della scorta: Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi, ...

L'Italia ricorda Paolo Borsellino. La figlia Fiammetta contro Fuzio : "Mi ha scritto una lettera vergognosa" : Ventisette anni fa, in via D’Amelio, a Palermo, veniva ucciso il giudice Paolo Borsellino. Con lui morirono gli uomini della sua scorta Emanuela Loi,Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli e Claudio Traina. È una giornata di commemorazione, ma anche di rabbia. E di polemica.Fiammetta, figlia del magistrato, in un’intervista al Quotidiano del Sud si scaglia contro l’ormai ex pg della Corte di Cassazione, ...

Paolo Borsellino - 27 anni fa la strage di via d'Amelio : Paolo Borsellino, 27 anni fa la strage di via d'Amelio Il 19 luglio 1992 sono stati uccisi il magistrato e la sua scorta a Palermo. Una Fiat 126 con circa cento chili di tritolo a bordo, parcheggiata nei pressi dell'abitazione della madre del giudice, esplose uccidendo anche i cinque agenti Parole chiave: ...