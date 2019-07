(Di venerdì 19 luglio 2019) Ricorre oggi il 27esimoversario delladi via D'Amelio, in cui persero la vita il giudice antimafiae i 5 agenti della scorta Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina ed Emanuela Loi. Tanti gli appuntamenti in programma a: per la prima volta le celebrazioni saranno senza la sorella Rita.