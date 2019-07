Panziera | “L’Italia è calciofila Vorrei che il nuoto uscisse dalla nicchia”

ilnapolista

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ha 23 anni, e ha nuotato i 200 dorso con il miglior tempo al mondo (il quinto della storia): 2’05″72, 5º. E’ con questo record che Margheritasi presenta ai Mondiali di Gwangju in Corea del Sud. La Stampa oggi le dedica un’intervista. Margherita punta al podio nei 100 dorso in cui debutterà lunedì. Vuole una medaglia non importa di che colore. “Quando ho registrato il miglior cronometro ho pensato, ‘ecco, ora tutti ad aspettarsi risultati e mi sale l’ansia’. Invece quel tempo mi dà sicurezza, non è arrivato per caso: il lavoro è stato fatto, tocca a me stare tranquilla e non buttarlo via”. Dice di sé che non è una “che va di forza” ma chesua ha un “ritmo costante di bracciata”. Ille piace perché “è democratico, non esistono misure per il campione”. Ma all’Italia piace solo il ...

