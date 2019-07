Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania 8-7. Settebello ai quarti di finale - ma che brutta prestazione! : L’Italia della Pallanuoto soffre, va sotto, ma reagisce e va a prendersi la vittoria che vale i quarti di finale ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, al termine di una partita giocata a corrente alternata, supera la Germania per 8-7 e vince il Girone D (sarebbe stato sufficiente il pari), evitando gli ottavi ed un tabellone più complicato. Memori dell’ultima amichevole, terminata sul 12-10, a pochi giorni dal via ...

LIVE Italia-Germania 7-7 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in sofferenza contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’08” Superiorità per l’Italia, Campagna chiama timeout. 5’11” GOOOLLLLL!!!! FIGLIOLI!!!!!! Gran diagonale dalla distanza! Italia-Germania 7-7. 5’44” Fallo in attacco di Velotto. 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due ...

LIVE Italia-Germania 6-7 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in difficoltà contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due Stamm-Eidner e Del Lungo è battuto. Italia-Germania 6-7. 1’17” Tiro di Figlioli da lontano murato dalla difesa tedesca. 2’14” Importante palla recuperata in difesa da Figari. 3’16” ...

LIVE Italia-Germania 6-5 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : il Settebello torna a condurre con Dolce : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’05” GOOOLLL!!!! DolceEE!!! L’Italia ancora una volta concretizza l’uomo in più, ed è il quarto consecutivo in superiorità. Italia-Germania 6-5. 5’41” Gol Germania. Rigore realizzato da Reibel e concesso per fallo di Di Somma. Italia-Germania 5-5. 6’00” GOOOLLLL!!!!! DI FULVIO!!!!! Al limite della fine del possesso azzurro, gran tiro da fuori ...

LIVE Italia-Germania 4-4 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Soffre nella prima metà di gara il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO. Italia-Germania 4-4 59″ Echenique ci prova da fuori ma non trova lo specchio. 1’57” GOOLLLL!!!!! AICARDI!!!!! Bella palla al centro per Aicardi, che riesce a girarsi e concludere in maniera vincente. Italia-Germania 4-4. 2’46” GOOOLLLLL!!!! DI FULVIOOOOO!!!! Superiorità azzurra, gran giro palla e conclusione potente dell’azzurro. ...

LIVE Italia-Germania 2-3 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Gielen riporta avanti i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’15” Gol Germania. Marko Stamm gela Del Lungo e il Settebello con un gran diagonale in superiorità. Italia-Germania 2-4. 5’14” Gol Germania. Rigore realizzato da Gielen, concesso per fallo di Renzuto. Italia-Germania 2-3. 5’34” GOOOLLLL!!!! DI FULVIO!!!!! L’Italia finalmente concretizza la superiorità numerica con una gran conclusione da fuori. ...

LIVE Italia-Germania 0-0 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : il Settebello si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.17 Risultati della notte: Nel Girone C Sudafrica Ungheria 5-23, Nuova Zelanda-Spegna 3-23. Ungheria ai quarti, Spagna seconda, Sudafrica terzo per miglior differenza reti nei confronti della Nuova Zelanda. 5.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Germania, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto: all’Italia basterà ...

Italia-Germania Pallanuoto - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ultimo appuntamento per la fase a gironi dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale italiana scende in acqua in terra asiatica per il terzo ed ultimo incontro del Gruppo D: domani gli azzurri affronteranno la Germania in un match fondamentale, nel quale partiranno nettamente favoriti ed andranno a caccia della terza vittoria di fila, che significherebbe prima piazza nel raggruppamento e qualificazione ai ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Chiusa la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminili in quel di Gwangju: si è andato a delineare dunque il tabellone che vedrà ora in scena prima gli ottavi di finale. Da regolamento ovviamente le prime classificate di ogni raggruppamento avranno un incontro in meno da giocare: partiranno direttamente dai quarti di finale. Sabato 20 luglio sarà dunque la volta degli ottavi con quattro match non del tutto entusiasmanti, visto che ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : i risultati della terza giornata. La Russia supera l’Ungheria - tutto facile per il Setterosa : terza ed ultima giornata per quanto riguarda la fase a gironi nei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Si è andata dunque a completare la prima parte di questa manifestazione iridata, si è formato il tabellone degli scontri diretti. Come previsto, le prime di ogni raggruppamento hanno raggiunto direttamente i quarti di finale, mentre per le seconde e le terze gli ottavi. Nessun problema per il ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di venerdì 19 luglio. Il programma di tutte le partite : Anche per i Mondiali di Pallanuoto maschile è tempo di chiudere la prima fase a gironi: domani a Gwangju, in Corea del Sud, è infatti in programma la terza giornata, nella quale il Settebello, inserito nel Girone D e vincente nelle prime due uscite contro Brasile e Giappone, dovrà ora vedersela con la Germania. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : il Settebello sfida la Germania - in palio i quarti di finale : “L’obiettivo è il primato del girone che passa dal risultato positivo con la Germania”. Conciso e ovviamente con i fari puntati verso una partita importantissima: Sandro Campagna ieri sembra aver accettato una performance non del tutto convincente da parte del Settebello contro il Giappone, con il risultato ad aver molto più valore della prestazione. La fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto maschile va a chiudersi con la ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania. Programma - orari e tv : I Mondiali di Pallanuoto maschile proseguiranno domani a Gwangju, in Corea del Sud con la terza ed ultima giornata della prima fase a gironi: il Settebello è inserito nel Girone D e dopo le vittorie contro Brasile e Giappone è in testa alla classifica in solitaria, ma per accedere direttamente ai quarti vincendo il raggruppamento dovrà raccogliere almeno un pari con la Germania. Come arriva la Germania allo scontro che vale il primato? Spiccano ...