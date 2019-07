Pallanuoto | Mondiali 2019 | il possibile tabellone del Settebello Grecia ai quarti

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Germania-Italia 7-8. Sandro Campagna : “Positivo il fatto di aver vinto soffrendo e superando le criticità” : Il Settebello ha sconfitto la Germania per 8-7 nella terza giornata dei Mondiali di Pallanuoto, andando a vincere il Gruppo D e volando direttamente ai quarti di finale. A fine gara hanno commentato il successo azzurro al sito federale il CT Sandro Campagna ed il match winner, Bodegas. Il CT Sandro Campagna descrive così la gara con la Germania: “Ancora non stiamo esprimendo le nostre potenzialità di gioco, quindi prendiamo di positivo il ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania 8-7. Settebello ai quarti di finale - ma che fatica! : L’Italia della Pallanuoto soffre, va sotto, ma reagisce e va a prendersi la vittoria che vale i quarti di finale ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, al termine di una partita giocata a corrente alternata, supera la Germania per 8-7 e vince il Girone D (sarebbe stato sufficiente il pari), evitando gli ottavi ed un tabellone più complicato. Memori dell’ultima amichevole, terminata sul 12-10, a pochi giorni dal via ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania 8-7. Settebello ai quarti di finale - ma che brutta prestazione! : L’Italia della Pallanuoto soffre, va sotto, ma reagisce e va a prendersi la vittoria che vale i quarti di finale ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, al termine di una partita giocata a corrente alternata, supera la Germania per 8-7 e vince il Girone D (sarebbe stato sufficiente il pari), evitando gli ottavi ed un tabellone più complicato. Memori dell’ultima amichevole, terminata sul 12-10, a pochi giorni dal via ...

LIVE Italia-Germania 7-7 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in sofferenza contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’08” Superiorità per l’Italia, Campagna chiama timeout. 5’11” GOOOLLLLL!!!! FIGLIOLI!!!!!! Gran diagonale dalla distanza! Italia-Germania 7-7. 5’44” Fallo in attacco di Velotto. 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due ...

LIVE Italia-Germania 6-7 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Settebello in difficoltà contro i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7’02” Del Lungo para su conclusione di Reibel in superiorità. INIZIO ULTIMO QUARTO FINE TERZO QUARTO. Italia-Germania 6-7 3″ Gol Germania. Rapido uno-due Stamm-Eidner e Del Lungo è battuto. Italia-Germania 6-7. 1’17” Tiro di Figlioli da lontano murato dalla difesa tedesca. 2’14” Importante palla recuperata in difesa da Figari. 3’16” ...

LIVE Italia-Germania 6-5 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : il Settebello torna a condurre con Dolce : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’05” GOOOLLL!!!! DolceEE!!! L’Italia ancora una volta concretizza l’uomo in più, ed è il quarto consecutivo in superiorità. Italia-Germania 6-5. 5’41” Gol Germania. Rigore realizzato da Reibel e concesso per fallo di Di Somma. Italia-Germania 5-5. 6’00” GOOOLLLL!!!!! DI FULVIO!!!!! Al limite della fine del possesso azzurro, gran tiro da fuori ...

LIVE Italia-Germania 4-4 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Soffre nella prima metà di gara il Settebello : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE SECONDO QUARTO. Italia-Germania 4-4 59″ Echenique ci prova da fuori ma non trova lo specchio. 1’57” GOOLLLL!!!!! AICARDI!!!!! Bella palla al centro per Aicardi, che riesce a girarsi e concludere in maniera vincente. Italia-Germania 4-4. 2’46” GOOOLLLLL!!!! DI FULVIOOOOO!!!! Superiorità azzurra, gran giro palla e conclusione potente dell’azzurro. ...

LIVE Italia-Germania 2-3 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : Gielen riporta avanti i tedeschi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’15” Gol Germania. Marko Stamm gela Del Lungo e il Settebello con un gran diagonale in superiorità. Italia-Germania 2-4. 5’14” Gol Germania. Rigore realizzato da Gielen, concesso per fallo di Renzuto. Italia-Germania 2-3. 5’34” GOOOLLLL!!!! DI FULVIO!!!!! L’Italia finalmente concretizza la superiorità numerica con una gran conclusione da fuori. ...

LIVE Italia-Germania 0-0 - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : il Settebello si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.17 Risultati della notte: Nel Girone C Sudafrica Ungheria 5-23, Nuova Zelanda-Spegna 3-23. Ungheria ai quarti, Spagna seconda, Sudafrica terzo per miglior differenza reti nei confronti della Nuova Zelanda. 5.10 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Germania, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto: all’Italia basterà ...

LIVE Italia-Germania - Mondiali Pallanuoto 2019 in DIRETTA : il Settebello si gioca l’accesso ai quarti di finale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della sfida – Il programma completo della sfida – Il programma completo della pallanuoto (19 luglio) Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della sfida tra Italia e Germania, valida per la terza giornata della prima fase dei Mondiali di pallanuoto: all’Italia basterà un punto contro i teutonici per certificare il primato nel Girone D, mentre un ...

Italia-Germania Pallanuoto - Mondiali 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Ultimo appuntamento per la fase a gironi dei Mondiali di pallanuoto maschile in quel di Gwangju (Corea del Sud). La Nazionale italiana scende in acqua in terra asiatica per il terzo ed ultimo incontro del Gruppo D: domani gli azzurri affronteranno la Germania in un match fondamentale, nel quale partiranno nettamente favoriti ed andranno a caccia della terza vittoria di fila, che significherebbe prima piazza nel raggruppamento e qualificazione ai ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : Chiusa la fase a gironi dei Mondiali di Pallanuoto femminili in quel di Gwangju: si è andato a delineare dunque il tabellone che vedrà ora in scena prima gli ottavi di finale. Da regolamento ovviamente le prime classificate di ogni raggruppamento avranno un incontro in meno da giocare: partiranno direttamente dai quarti di finale. Sabato 20 luglio sarà dunque la volta degli ottavi con quattro match non del tutto entusiasmanti, visto che ...

Pallanuoto femminile - Mondiali 2019 : i risultati della terza giornata. La Russia supera l’Ungheria - tutto facile per il Setterosa : terza ed ultima giornata per quanto riguarda la fase a gironi nei Mondiali di Pallanuoto femminile in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud). Si è andata dunque a completare la prima parte di questa manifestazione iridata, si è formato il tabellone degli scontri diretti. Come previsto, le prime di ogni raggruppamento hanno raggiunto direttamente i quarti di finale, mentre per le seconde e le terze gli ottavi. Nessun problema per il ...

Pallanuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di venerdì 19 luglio. Il programma di tutte le partite : Anche per i Mondiali di Pallanuoto maschile è tempo di chiudere la prima fase a gironi: domani a Gwangju, in Corea del Sud, è infatti in programma la terza giornata, nella quale il Settebello, inserito nel Girone D e vincente nelle prime due uscite contro Brasile e Giappone, dovrà ora vedersela con la Germania. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming gratuito su RaiPlay, mentre FINA TV, in streaming in ...