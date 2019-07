Palermo | che caos | la vecchia società presenta ricorso contro i 20 punti di penalizzazione

Fiaccolata per Borsellino a Palermo : alla ricorrenza del 19 luglio anche la Cidec : Come ogni anno, da quel triste 19 luglio 1992, Palermo torna a ricordare un uomo, un giudice, un padre, un palermitano che amava la sua città e la sua Sicilia e che, proprio per proteggerle dal "puzzo del compromesso", ha sacrificato la sua vita: Paolo Borsellino. alla ventitreesima edizione della tradizionale Fiaccolata che ricorre a Palermo in occasione dell'anniversario dell'attentato che uccise il giudice e gli agenti della sua scorta in via ...

Teatro : a Palermo protesta contro decreto - ‘uccide le fondazioni lirico sinfoniche’ : Palermo, 18 lug. (AdnKronos) – Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil scendono in piazza mercoledì 24 luglio, a Palermo, insieme al coro, l’orchestra e il corpo di ballo del Teatro Massimo, per manifestare il loro “dissenso” al nuovo decreto legge per le fondazioni lirico sinfoniche italiane e “per porre l’accento sulla produzione culturale del Teatro, sulla necessità di risorse certe per la programmazione, ...

Tennis : annunciate le wild card del WTA di Palermo. Sara Errani il nome principale - ci sono anche Gatto-Monticone - Paolini e Trevisan : sono stati annunciati i nomi delle quattro wild card che giocheranno in tabellone principale nel torneo WTA di Palermo, che avrà luogo la prossima settimana. L’organizzazione della trentesima edizione del maggior evento Tennistico di Sicilia, tornato quest’anno dopo un’assenza che durava dal 2013, ha deciso di portare sulla terra palermitana Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Particolare è ...

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : in manette i "vecchi padrini" - c'è anche un sindaco : Da Palermo a New York, da Passo di Rigano a Staten Island, passando da Brooklyn. I vecchi padrini di Cosa nostra, gli "scappatI" dalla guerra di Mafia che negli anni Ottanta seminò...

Gli 'Scappati' alla furia di Riina e quel ponte New York-Palermo che non è mai crollato : Un omicidio a marzo aveva scosso la mafia di New York e fatto sobbalzare quella dell'altra parte dell'oceano. Era stato ucciso un pezzo da novanta, Frank Calì, capo della famiglia mafiosa dei Gambino, ambasciatore, mediatore, ponte fra Cosa Nostra siciliana e la mafia americana. Già undici anni fa, l'inchiesta "Old Bridge", scattata tra Italia e Stati Uniti nel febbraio 2008, aveva indicato in 'Franky Boy', ammazzato davanti alla sua casa ...

Mafia - patto Palermo-New York19 arresti. C'è anche un sindaco : Assestato un duro colpo al patto sulla rotta Palermo-New York. La Polizia di Stato di Palermo ha demolito vertici e affari del mandamento mafioso di Passo di Rigano. Il blitz è scattato all'alba, con oltre 200 uomini della Squadra mobile di Palermo, del Servizio centrale operativo della polizia di Stato e del Federal Bureau of Investigation (Fbi) di New York Segui su affaritaliani.it

Mafia - maxi blitz tra Palermo e New York : 19 arresti - in manette anche un sindaco : maxi blitz anti Mafia tra Palermo e gli Usa, con 19 arresti e sequestri per tre milioni di euro. Più di 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo, del Servizio Centrale Operativo della...

Mafia : arresti Palermo-Usa - in manette anche sindaco Torretta : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – C’è anche il sindaco di Torretta (Palermo) Salvatore Gambino tra le 19 persone arrestate all’alba di oggi nel blitz della Squadra mobile di Palermo eseguito tra la Sicilia e New York. L’uomo è ritenuto dagli investigatori ‘a disposizione” del clan mafioso. L’accusa è di concorso esterno in associazione mafiosa.L'articolo Mafia: arresti Palermo-Usa, in manette anche ...

Sicilia : Miccichè (Fi) - ‘Siamo senza treno Palermo-Messina - governo imbarazzante’ : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) – “La Lega e Matteo Salvini dicono di occuparsi più della Sicilia che del Nord e i risultati si vedono: siamo senza treno Palermo-Messina! Che governo imbarazzante”. Lo dice sui social il Presidente dell’Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, commentando la notizia dei problemi sulla linea ferroviaria da Palermo a Messina. L'articolo Sicilia: Miccichè (Fi), ‘Siamo senza treno ...