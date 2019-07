Ostia | su murale antimafia assenti Falcone e Borsellino Il M5S si arrabbia | ma poi

Verini : vergognosa la censura fatta a murale Ostia che onora comunità : Roma – “A Ostia il Municipio guidato da 5 Stelle ha censurato e cancellato da un murale antimafia, dedicato a cultura e legalta’, i volti di persone su questo impegnate e per questo – come Federica Angeli – minacciate. Cio’, prima che vergognoso, e’ incredibile. Si tratta di un’opera che onora la realta’ e la memoria di quella comunita’, frutto di un percorso didattico e partecipato con ...

Ostia - il murales anti mafia alla stazione di Lido Nord potrebbe essere tolto : Il murales in via di realizzazione da parte dell'associazione a. Dna ad Ostia, alla stazione Lido, deve essere rimosso. Così sarebbe stabilito al termine dell'incontro avuto tra il presidente grillino del X municipio, Giuliana Di Pillo, e la stessa associazione che si sta occupando di realizzare l'opera. Le immagini dei soggetti ritratti infatti dovrebbero rispettare quelli concordati in precedenza con lo stesso municipio X. Il caso è nato tre ...