Ora Rocco Hunt non si ritira più | Il mio sfogo ha sbloccato l' album

(Di venerdì 19 luglio 2019) Pina Francone Dopo aver annunciato l'addio alla musica, il rapper salernitano fa marcia indietro e annuncia l'uscita del nuovo disconon sipiù. No, dopo aver annunciato l'addio alla musica perché "mi hanno privato e ancora adesso mi stanno privando della mia libertà", fa marcia indietro e annuncia che grazie al suosui social l'uscita del suo nuovosi sarebbe finalmente sbloccata. L'altro giorno, su Instagram, aveva scritto: "Sono anni che continuamente vi prometto che l’nuovo uscirà presto e per un motivo o per un altro non riesco a condividerlo con voi. Siamo cresciuti insieme attraverso la mia musica e ci siamo emozionati durante i concerti ed io mi sono sempre sentito come se fossi stato nel pubblico con voi. Ovunque sono andato mi avete fatto sentire a casa (per questo vi ringrazio) e spero che per voi sia stato lo stesso. Ma adesso ...

