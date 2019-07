Nuoto sincronizzato | Mondiali 2019 | Minisini Flamini secondi nel preliminare del duo

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. Appuntamento alle 12.00 con la finale della squadra : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 05.03: Chiudiamo per il momento il nostro LIVE. Appuntamento a 12.00 con la finale del libero della prova a squadre. 05.01: Il Giappone chiude al terzo posto con 89.8000. Solo Russia e Italia sono riuscite ad andare sopra i 90 punti. 04.55: La coppia americana May/Viga Figueroa si inserisce in terza posizione con 87.8667. 04.50: La Spagna si inserisce in terza posizione alle spalle della ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Giorgio Minisini torna in gara nel libero del duo misto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Mondiali 2019 Buongiorno e ben ritrovati a Gwangju, siamo allo Yeomju Gymnasyum per assistere alla DIRETTA LIVE delle competizioni in programma nella penultima giornata di questi Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. Nella notte, alle 4:00 ora italiana si apriranno le danze con l’ultima prova preliminare della rassegna, quella del duo misto libero che fungerà da ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di venerdì 19 luglio. Tutti gli italiani in gara : Il Mondiale delle discipline acquatiche 2019 si appresta, per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato, a volgere al termine dopo dieci giorni di competizioni; allo Yeomju Gymnasium di Gwangju infatti quello di domani, venerdì 19 luglio sarà il penultimo atto di competizioni. La giornata prevede alle 4:00 ora italiana i preliminari del duo misto libero dove torneranno in scena i nostri Giorgio Minisini e Manila Flamini a sfidare la coppia russa ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali Gwangju 2019 : il duo libero è ancora terreno russo - Cerruti-Ferro seste dietro alla Spagna : La settima delle dieci finali di Nuoto sincronizzato valide per il Mondiale 2019 in corso di svolgimento a Gwangju in Corea del Sud è stata quella del duo libero e lo spettacolo allo Yeomju Gymnasium è stato ancora una volta dominato dalle stelle della disciplina, le russe Svetlana Romashina e Svetlana Kolesnichenko (38 medaglie d’oro in due). La formazione sovietica ha rispettato i pronostici della vigilia e ha conquistato il sesto successo di ...

Mondiali di Nuoto sincronizzato 2019 – Ferro e Cerruti chiudono seste nel libero combinato - oro alla Russia : La coppia azzurra non riesce a migliorare il sesto posto ottenuto nelle qualificazioni, chiudendo alle spalle della Spagna. Oro alla Russia, davanti a Cina e Ucraina Costanza Ferro e Linda Cerruti non vanno oltre il sesto posto nella finale del libero combinato di nuoto sincronizzato, confermando il piazzamento ottenuto dopo le qualificazioni. AFP/LaPresse Prova comunque convincente quella delle azzurre, che chiudono con il punteggio ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cerruti/Ferro a caccia del quinto posto nel duo Libero : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 12.26: Per la coppia messicana arriva un punteggio di 86.1000 (Execution 25.7000, Artistic Impression 34.4000, Difficulty 26.0000), piccolo miglioramento anche per loro e quarta posizione provvisoria 12.23: In vasca ora le messicane Diosdado Garcia e Jimenez Garcia, undicesime nelle qualificazioni 12.22: Lieve miglioramento per le canadesi rispetto alle ...

Il Nuoto sincronizzato sa farsi fotografare : Espressioni esagerate, intrecci di gambe e ammassi di corpi sott'acqua, ai Campionati mondiali di nuoto

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Alle 12.00 Cerruti/Ferro : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 5.46: Appuntamento Alle 12.00 per la finale del duo libero con le nostre Cerruti e Ferro, desiderose di essere tra le protagoniste. Un saluto dalla redazione di OA Sport 5.44: L’Italia conclude questi preliminari del libero combinato in quinta posizione con il punteggio di 90.9000 (esecuzione: 27.1000, impressione artistica: 36.4000, difficoltà: ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - staffetta del fondo d’ARGENTO con Paltrinieri!!! Setterosa ai quarti di finale! Out nei tuffi Chiara Pellacani - cresce l’attesa per il sincronizzato : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della settima giornata dei Mondiali 2019 di Nuoto: si inizierà con la staffetta del Nuoto in acque libere, dove l’Italia è accreditata anche di un posto sul podio, poi si proseguirà con i tuffi alle ore 3.00 italiane con i preliminari del trampolino 3 metri femminile, poi sarà la volta del Nuoto sincronizzato con i preliminari del free combination. tuffi e Nuoto sincronizzato si ...

Mondiali Nuoto sincronizzato 2019 – Italia 5ª nei preliminari del libero combinato : in testa è duello Russia-Cina : L’Italia chiude al 5° posto i preliminari del libero combinato ai Mondiali di Nuoto Sincronizzato 2019: le azzurre totalizzano 90.9000 punti. In vetta è duello Russia-Cina Buona prova per l’Italia nei preliminari del libero ai Mondiali di Nuoto Sincronizzato 2019. La squadra azzurra, composta da Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Domiziana Cavanna, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : Italia quinta nei preliminari del libero combinato. Cina vicina alla Russia : Settima giornata di gare allo Yeomju Gymnasium di Gwangju (Corea del Sud), valida per i Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato. A partire dalle ore 04.00 Italiane (le 11.00 locali) hanno preso il via i preliminari della routine del libero combinato a squadre. 15 le compagine in gara, tra cui l’Italia. Le ragazze del Bel Paese, capitanate da Beatrice Callegari, hanno espresso un buon esercizio, accompagnate dalle musiche di ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : iniziati i preliminari del libero combinato : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 4.33: 88.1333 per la Grecia che scavalca la Bielorussia e si porta in seconda posizione dietro solo al Giappone. In vasca Israele 4.26: Bielorussia che con 82.8333 è seconda alle spalle del Giappone. Ora in acqua la Grecia 4.20: Il Kazakistan ottiene 81.6667 in questi preliminari del libero combinato. Rimane avanti sempre il Giappone. Adesso è il momento ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : 18 luglio - aggiornamenti in tempo reale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Medagliere aggiornato Gwangju 2019 Ben ritrovati su OA Sport con la DIRETTA LIVE testuale della settima giornata di competizioni del Nuoto sincronizzato allo Yeomju Gymnasium di Gwangju dove si stanno disputando i Mondiali 2019 delle discipline acquatiche. Questo giovedì il programma inizia alle ore 4:00 con i preliminari dell’esercizio libero di squadra dove le nostre dieci atlete ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di giovedì 18 luglio. Tutti gli italiani in gara : Continuano senza sosta i Mondiali delle discipline acquatiche 2019 in corso di svolgimento a Gwangju (Corea del Sud), che per quanto riguarda il Nuoto sincronizzato si protrarranno fino alla giornata di sabato. Domani, giovedì 18 luglio, come di consueto potremo assistere a due competizioni: si inizia alle 4:00 con la prova preliminare del libero combinato che vedrà impegnato il nostro team di sincronette in cerca della qualificazione per la ...