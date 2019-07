Nuoto | Mondiali 2019 | le stelle della manifestazione Ledecky e Dressel le vedette di un

Mondiali Nuoto 2019 : bronzo a Occhipinti nella 25Km - Arianna Bridi solo settima : Una buonissima prestazione del 23enne atleta romano nella 25 chilometri in condizioni meteo avverse ha regalato la medaglia di bronzo agli azzurri ai Mondiali 2019 a Gwanjou. Occhipinti ha ceduto solo a Reymond e a Belayev, ma chiudendo davanti al connazionale Ruffini, Male la nostra campionessa europea Arianna Bridi, solo 7a tra le donne.Continua a leggere

Nuoto - Mondiali 2019 : Simona Quadarella rinuncia ai 400 sl a Gwangju : Dal 21 al 28 luglio nel Nambu University Municipal Aquatics Center i nuotatori più forti del mondo si affronteranno nella rassegna iridata in piscina di Gwangju (Corea del Sud). Le aspettative in casa Italia sono molte e l’obiettivo sarebbe quello di replicare quanto già fatto nei Mondiali 2017 di Budapest (Ungheria), quando arrivarono dalla vasca 3 ori e 3 bronzi. Un proposito non certo semplice per la formazione guidata dal CT Cesare ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : il tabellone dagli ottavi alla finale. Date - programma - orari e tv : I Mondiali di Pallanuoto si apprestano ad affrontare la seconda fase ad eliminazione diretta a Gwangju, in Corea del Sud, dal 21 al 27 luglio: il Settebello dopo aver superato al primo posto il Girone D con Brasile, Giappone e Germania, ora attende ai quarti di finale di conoscere il nome della prossima avversaria, che uscirà dall’ottavo tra Grecia ed USA. Tre gare al giorno saranno trasmesse in tv in chiaro su RaiSport+HD ed in streaming ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Italia quinta nel sincro - Cina domina nei 3m donne : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : tutti i risultati di venerdì 19 luglio. Settebello primo - la Serbia vince il Girone A : Terza ed ultima giornata di gare della prima fase a gironi per i Mondiali di Pallanuoto di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, inserito nel Girone D, oggi affrontava la Germania. Gli azzurri vincono una partita molto sofferta per 8-7 e centrano il primo posto, con i tedeschi secondi, mentre nell’altro incontro dello stesso raggruppamento c’è l’affermazione del Giappone sul Brasile per 11-9. Nel Girone A la Serbia vince lo ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : palinsesto - orari e tv di sabato 20 luglio. Il programma di tutte le partite : Chiusa la prima fase a gironi per i Mondiali di Pallanuoto femminile, domani scatta la seconda fase ad eliminazione diretta: a Gwangju, in Corea del Sud, il Setterosa, dopo aver vinto il Girone D con Brasile, Giappone e Cina, è già ai quarti di finale ed attende di conoscere il nome della prossima avversaria dall’ottavo tra Nuova Zelanda ed Ungheria, con le magiare nettamente favorite. Tutti gli ottavi di finale saranno trasmessi in tv in ...

Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 : programma - orari e tv di sabato 20 luglio. Tutti gli italiani in gara : Domani, 20 luglio, prenderà il via l’ultima giornata di gare dei Mondiali 2019 di Nuoto sincronizzato a Gwangju (Corea del Sud). Nello Yeomju Gymnasium godremo delle ultime due gare in programma: la finale del duo misto libero e l’atto conclusivo del libero combinato. Giorgio Minisini e Manila Flamini andranno a caccia delle medaglie per bissare l’argento della routine del tecnico e concludere più che degnamente le proprie ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Italia quinta nel sincronizzato - ora i tuffi : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

Mondiali Nuoto Sincronizzato 2019 – Italia 5ª nel libero a squadre : medaglia d’oro alla Russia : L’Italia chiude al quinto posto al finale del Nuoto Sincronizzato libero a squadre ai Mondiali di Nuoto 2019: oro per la Russia davanti a Cina e Ucraina Si chiude con un buon quinto posto la finale di Nuoto Sincronizzato libero a squadre per l’Italia. Le azzurre Beatrice Callegari, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone e Enrica Piccoli hanno messo in mostra la ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. L’Italia recupera il quinto posto nel libero a squadre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.18 Si chiude qui questa ottava finale, Russia – Cina – Ucraina – Giappone – Italia e Spagna! Appuntamento a domani mattina per l’ultima giornata di gare, con due finali! Buon proseguimento. 13.26 E’ FATTA! quinto posto recuperato!!!! Ottima permormance quella delle azzurre, grande espressività e buona tecnica per le nostre sincronette che hanno davvero ...

LIVE Nuoto sincronizzato - Mondiali 2019 in DIRETTA : Minisini/Flamini secondi in qualifica. In corso la finale del libero a squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.09 Comincia la routine delle canadesi, settime al preliminare alle nostre spalle. 12.06 Qualche piccola differenza di angolo nell’esecuzione ma nulla di trascendentale. 4’15, tempo massimo possibile per Israele che ferma il primo score di giornata a 83.2667 (24.9000 di esecuzione, 33.4667 di impressione, 24.9000 di difficoltà) leggero incremento dalla qualificazione di tre ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Flamini/Minisini secondi. In gara l’Italia nel sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : il possibile tabellone del Settebello. Grecia ai quarti - evitate Serbia e Croazia : La vittoria, piuttosto netta, della Serbia per 9-3 sulla Grecia ha posto un ulteriore tassello nella composizione del tabellone della seconda fase del torneo maschile dei Mondiali di Pallanuoto: la formazione ellenica, a meno di imprevedibili scivoloni del Montenegro contro la Corea del Sud, finirà nello spicchio dove c’è l’Italia, che all’alba italiana, vincendo il Girone D, si è qualificata direttamente ai ...

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : Occhipinti bronzo nella 25 km! Settebello ai quarti - Flamini/Minisini secondi. Dominio cinese nella piattaforma maschile - tra poco il sincronizzato : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...