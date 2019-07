Nuoto | Mondiali 2019 | le speranze di medaglia dell’Italia

LIVE Nuoto - Mondiali 2019 in DIRETTA : grande Italia! Occhipinti bronzo nella 25 km - Settebello ai quarti - Minisini secondo. In corso la semifinale della piattaforma maschile : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una nuova giornata di gare nei Mondiali di Nuoto a Gwangju (Corea del Sud). Si comincia dalla maratona delle acque libere che chiude di fatto il programma del Nuoto di fondo. Dopo l’argento della staffetta mista e il bronzo della 10 km di Rachele Bruni, spetterà a Simone Ruffini, Alessio Occhipinti, Barbara Pozzobon e ad Arianna Bridi cercare di tenere alto il vessillo italico in una 25 km molto ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Giornata di finali per tuffi e sincro : il programma delle gare di sabato 20 luglio : Si comincia con la finale del trampolino da tre metri sincro per concludere con quella dalla piattaforma da dieci metri maschile: in mezzo il sincro In attesa di cominciare a vivere le emozioni del nuoto, che scatterà domenica con le prime batterie, domani vanno in scena le finali dei tuffi e del sincronizzato. Si comincia con quella del trampolino da tre metri sincro mixed, per proseguire poi con gli ultimi atti del duo mixed libero e del ...

Nuoto di fondo - Mondiali 2019 - Alessio Occhipinti : “Sapevo di stare bene - ma la medaglia è inaspettata. Sono veramente felice” : Nella notte italiana si Sono disputate le 25 km dei Mondiali di Nuoto di fondo a Gwangju, in Corea del Sud: nella gara maschile medaglia di bronzo per Alessio Occhipinti, davanti a Simone Ruffini, quarto, mentre nella prova femminile settima Arianna Bridi e tredicesima Barbara Pozzobon. I quattro azzurri hanno parlato al sito federale a fine gara. Alessio Occhipinti: “Sapevo di stare bene, ma la medaglia è inaspettata, così come quella ...

VIDEO Nuoto di fondo - Mondiali 2019 : gli highlights della 25 km maschile. Alessio Occhipinti è medaglia di bronzo! : Alessio Occhipinti ha vinto la medaglia di bronzo nella 25 km maschile ai Mondiali di Nuoto di fondo di Gwangju, in Corea del Sud: l’azzurro ha chiuso alle spalle del francese Reymond, che si è preso l’oro in volata sul russo Belyaev. Quarto posto per l’altro azzurro in gara, Simone Ruffini. GLI highlights della 25 KM MASCHILE DEI Mondiali DI Nuoto DI fondo roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : Germania-Italia 7-8. Sandro Campagna : “Positivo il fatto di aver vinto soffrendo e superando le criticità” : Il Settebello ha sconfitto la Germania per 8-7 nella terza giornata dei Mondiali di Pallanuoto, andando a vincere il Gruppo D e volando direttamente ai quarti di finale. A fine gara hanno commentato il successo azzurro al sito federale il CT Sandro Campagna ed il match winner, Bodegas. Il CT Sandro Campagna descrive così la gara con la Germania: “Ancora non stiamo esprimendo le nostre potenzialità di gioco, quindi prendiamo di positivo il ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Flamini e Minisini verso l’argento nel duo libero a Gwangju : Azzurri verso un fantastico argento ai Mondiali di Gwangju: Flamini e Minisini secondi alle spalle solo della Russia nel duo libero verso il secondo argento consecutivo, terza medaglia iridata nel libero dal bronzo conquistato nell’allora inedita routine che ha esordito a Kazan, nel 2015. Manila Flamini e Giorgio Minisini sono “Angeli e Demoni” con la coreografia di Anastasia Ermakova e Stephan Miermont e la colonna ...

PallaNuoto - Mondiali 2019 : Italia-Germania 8-7. Settebello ai quarti di finale - ma che fatica! : L’Italia della Pallanuoto soffre, va sotto, ma reagisce e va a prendersi la vittoria che vale i quarti di finale ai Mondiali di Gwangju, in Corea del Sud: il Settebello, al termine di una partita giocata a corrente alternata, supera la Germania per 8-7 e vince il Girone D (sarebbe stato sufficiente il pari), evitando gli ottavi ed un tabellone più complicato. Memori dell’ultima amichevole, terminata sul 12-10, a pochi giorni dal via ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Il Settebello fa en plein : Germania ko - gli azzurri ai quarti : Il Settebello vola ai quarti di finale: battuta la Germania, azzurri a punteggio pieno in testa alla classifica del Girone D Il Settebello sorride a Gwuangju: seppur la partita di oggi sia stata tiratissima e difficile per gli azzurri di coach Campagna, la Nazionale italiana di pallanuoto è riuscita ad avere la meglio sulla Germania, trionfando per 7-8. Una vittoria che manda a punteggio pieno l’Italia in vetta alla classifica del ...

Mondiali di Nuoto 2019 – Splendido bronzo per Occhipinti nei 25km di fondo - medaglia di legno per Ruffini : Occhipinti terzo nei 25km di fondo ai Mondiali di Nuoto di Gwangju, quarto Ruffini. Niente da fare per le azzurre nella gara femminile Alessio Occhipinti conquista la medaglia di bronzo nella maratona di 25 chilometri nuotata nel mar Giallo dell’Expo Ocean Park di Yeosu con pioggia e vento da sud. Il 23enne romano – tesserato per il CC Aniene, allenato dal tecnico federale Emanuele Sacchi, argento nei 1500 alle Universiadi di ...

Nuoto - Mondiali 2019 : i favoriti gara per gara della competizione maschile. Detti e Paltrinieri gli assi azzurri : Dal 21 al 28 luglio i Mondiali di Nuoto 2019, in piscina, prenderanno finalmente il via. Il Nambu University Municipal Aquatics Center sarà teatro di grandi sfide in quel di Gwangju (Corea del Sud) e saranno davvero tanti i protagonisti che potrebbero centrare il risultato pieno e far loro l’iride in una manifestazione che promette scintille. Andiamo dunque a scoprire quelli che potranno essere i favoriti gara per gara della competizione ...

Nuoto Mondiali 2019 - 25 km : il bronzo del cuore di Alessio Occhipinti! Vince Reymond in volata su Belayev - quarto Ruffini. Cunha bis fra le donne : Il protagonista che non ti aspetti e che potrebbe essere il volto nuovo per il fondo del futuro in Italia. Alessio Occhipinti conquista la terza medaglia della spedizione italiana a Gwangju nel Nuoto di fondo chiudendo terzo la 25 km, corsa da protagonista soprattutto nella parte finale di gara. Un pizzico di rammarico per il quarto posto di Simone Ruffini, che ha disputato comunque un’ottima gara, inchinandosi, come Occhipinti, ai due più ...

Nuoto - Medagliere Mondiali Gwangju 2019 : Cina in vetta - Italia in ottava posizione con tre argenti e due bronzi : 12-28 luglio 2019: sono queste le date in cui si disputa l’edizione 2019 dei Mondiali di Nuoto a Gwangju, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, al Nuoto sincronizzato e al Nuoto in acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di pallaNuoto. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al Nuoto, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre ...