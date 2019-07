Nuoto | Medagliere Mondiali Gwangju 2019 | Cina in vetta | Italia in ottava posizione con

oasport

(Di venerdì 19 luglio 2019) 12-28 luglio: sono queste le date in cui si disputa l’edizionedeidi, in Corea del Sud. Tutta la prima settimana è dedicata ai tuffi, alsincronizzato e alin acque libere, mentre va ad occupare l’intero arco dell’evento il torneo di palla. Nella seconda metà della rassegna iridata spazio al, ma anche ai tuffi dalle grandi altezze, che restano però confinati ai tre giorni che vanno dal 22 al 24 luglio. Sebbene non sia la prima volta che isi disputano in Asia, lo è per quanto riguarda la Corea del Sud, che mai prima li aveva ospitati in una storia che parte dal 1973 e giunta alla diciottesima edizione....

filippo898 : RT @vitasportivait: ??????? #Gwanju2019 | #OpenWater ??4 ??2 ??4 Ana Marcela #Cunha ???? diventa la donna più medagliata nelle acque libere ai M… - zazoomblog : Nuoto Medagliere Mondiali Gwangju 2019: Cina in vetta Italia in settima posizione - #Nuoto #Medagliere #Mondiali… - zazoomnews : Nuoto Medagliere Mondiali Gwangju 2019: Cina in vetta Italia in settima posizione - #Nuoto #Medagliere #Mondiali… -