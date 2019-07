Novara | trovate le foto delle botte al piccolo Leonardo sui cellulari di madre e compagno

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Ci sono novità sull'omicidio delRusso, il bambino di soli due anni ucciso dia Sant'Agapio, un quartiere di, lo scorso mese di maggio. Come si ricorderà, per il delitto sono indagati ladel bimbo, Gaia, e ildi quest'ultima, Nicolas Musi. Secondo quanto raccontato anche dalla, ad uccidere il bimbo sarebbe stato proprio Nicolas. Lanaturale diha sempre negato ogni coinvolgimento nell'omicidio, mentre Nicolas ha scelto sin da subito di avvalersi della facoltà di non rispondere. Lui attualmente si trova in carcere, mentre la mamma diè in una struttura protetta, in quanto sarebbe incinta di un altro bimbo. Le indagini degli inquirenti proseguono, ed è di queste ore la notizia che chi indaga avrebbe trovato proprio suidella coppia leche mostrano le percosse al bambino. Le violenze andavano avanti ...

