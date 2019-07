Novara | in cantiere il nuovo “Piola” | sarà pronto nel 2022

calcioefinanza

(Di venerdì 19 luglio 2019) Sono stati mossi i primi passi in casaper la realizzazione delstadio cittadino. Nella giornata di ieri la commissione appositamente istituita ha infatti decretato il progetto vincitore per quella chela nuova «Cittadella dello Sport». Come riporta “La Gazzetta dello Sport”, si tratterà di un’area di 210 mila metri quadrati con … L'articolo, inilnel

Donnie1899 : RT @CalcioFinanza: #Novara, in cantiere il nuovo #Piola: lo stadio sarà pronto nel 2022 - CalcioFinanza : #Novara, in cantiere il nuovo #Piola: lo stadio sarà pronto nel 2022 -