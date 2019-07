No | nessuno è mai morto scontrandosi con la materia oscura

wired

(Di venerdì 19 luglio 2019) (foto: gremlin via Getty Images) Laè uno dei grandi misteri della cosmologia moderna. Anche se ancora non conosciamo molto (ad esempio non si sa da cosa è costituita e ci sono varie ipotesi), una cosa è certa:è maia causa della, o meglio di urti con particelle macroscopiche molto compatte e dense che potrebbero comporre questa sostanza. A mostrarlo oggi, attraverso complessi calcoli teorici, sono tre fisici statunitensi, che hanno pubblicato in preprint il loro lavoro su arXiv. Il titolo è Death By Dark Matter, ovvero Morte a causa della. Il loro è un esperimento mentale in cui hanno simulato l’impatto di un proiettile di(non grande quanto un vero proiettile) sul corpo umano. Cos’è laLaè una sostanza invisibile che costituirebbe fino all’85% di tutta la composizione ...

andrea_cioffi : È un giorno importante per il nostro Paese, #CodiceRosso è legge! Aumentiamo le pene per chi tocca donne e bambini… - borghi_claudio : @ToniSonia @xbici @Serenel73 @Andyphone @Icompetenti @ero856 @story96010 Nessuno ha mai dichiarato esplicitamente c… - UEFAcom_it : ???? 'Non ho mai visto nessuno così alla sua età' - Marcello Lippi Quanto è forte De Ligt? Tutto sul nuovo acquisto… -