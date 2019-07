Neil Armstrong | biografia | morte e chi era l’astronauta dell’Apollo 11

termometropolitico

(Di venerdì 19 luglio 2019)e chi era l’astronauta dell’Apollo 11 Il 20 luglio 2019 si festeggia il 50° anniversario dello sbarco dell’uomo sulla Luna, un evento che negli ultimi anni ha fatto parlare di sé più per le teorie dei complottisti che credono che l’uomo, sulla Luna, non ci sia mai andato. Ma di fatto, sabato 20 luglio sarà una festa in memoria del giorno in cui l’uomo ha messo piede sul nostro satellite, iniziando una conquista “dello spazio” poi bruscamente interrotta (erano i tempi della Guerra Fredda e alcune teorie vogliono che proprio questa frenetica rincorsa alle abbia contribuito alla fine dell’Unione Sovietica). A mettere piede sulla Luna fu, assieme al suo compagno Buzz Aldrin (Michael Collins, invece, rimase sul modulo).fu comunque il primo uomo sulla Luna, seguito poco dopo da Aldrin. Ecco chi era...

vannisantoni : RT @Treccani: Quando la NASA incaricò Neil Armstrong di mettere piede per primo sulla Luna, Buzz Aldrin non la prese per niente bene; trovò… - ilTascabile : RT @Treccani: Quando la NASA incaricò Neil Armstrong di mettere piede per primo sulla Luna, Buzz Aldrin non la prese per niente bene; trovò… - giuseppepische5 : 50 anni fa, tra il 20 ed il 21 luglio 1969, ai miei 7 anni, lo sbarco sulla Luna d Neil Armstrong, Eldwin Aldrin e.. -