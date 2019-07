NBA – Kyle Lowry operato al pollice | ecco le condizioni del playmaker dei Raptors

Mercato NBA – Kyle Korver tagliato dai Suns : la guardia vuole Lakers - Sixers o Bucks : Kyle Korver tagliato dai Phoenix Suns nelle ultime ore: il giocatore spera in una chiamata di Lakers, Sixers o Bucks per la prossima stagione Nel corso della trade che aveva portato Mike Conley ai Jazz, Kyle Korver era finito ai Phoenix Suns. Avventura piuttosto breve quella della guardia ex Cleveland Cavaliers che è stato tagliato dai Suns nelle ultime ore. Secondo quanto riportato dall’insider ESPN Adrian Wojnarowski, Kyle Korver ...

I sacrifici della madre - 5 bambini e un frigo vuoto : la storia di Kyle Lowry - dalle strade di Philadelphia alle Finals NBA : Kyle Lowry questa notte può vincere il primo anello NBA della sua carriera, ma non sente la pressione. La stella dei Raptors ha visto la povertà, le difficoltà della famiglia e il frigo vuoto: problemi più grandi rispetto ai Golden State Warriors Questa notte i Toronto Raptors hanno il primo di 3 match point utili per chiudere le Finals NBA e laurearsi campioni. Una vittoria che avrebbe il sapore dell’impresa, impronosticabile alla ...

Playoff NBA – Kyle Lowry emozionato : “prima volta alle Finals in 13 anni. Finalmente LeBron James non si è messo di mezzo” : Kyle Lowry approda alle Finals NBA per la prima volta in 13 anni: il playmaker dei Toronto Raptors svela tutta la sua gioia Dopo 13 anni passati nella lega, 7 dei quali con la maglia dei Raptors, Kyle Lowry è riuscito ad approdare alle NBA Finals. Il playmaker di Toronto ha messo insieme 17 punti, 8 assist e 5 rimbalzi risultando decisivo in Gara-6 contro i Milwaukee Bucks, aiutando i compagni a raggiungere le Finals. Intervistato nel post ...