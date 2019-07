Napoli – Feralpisalò | “Il commento degli azzurri sul proprio sito ufficiale”

Le amichevoli : 5-0 del Napoli contro il Feralpisalò - bene anche il Venezia [FOTO] : Dopo la riammissione in Serie B il Venezia continua la preparazione. Undici gol nella prima amichevole stagionale contro il Las Vegas FC International, mister Dionisi ha schierato Lezzerini tra i pali, una linea difensiva a quattro formata da Casale, capitan Modolo, Marino e Soldati, un centrocampo a tre composto da Vacca, Maleh e Suciu, con Aramu e Caccavallo a sostegno del centravanti Bocalon, autore di cinque reti oggi pomeriggio, in ...

DIRETTA/ Napoli Feralpisalò - risultato 4-0 - streaming video tv : Verdi cala il poker : DIRETTA Napoli Feralpisalò: Verdi cala il poker nella partita amichevole, a segno anche Manolas e Tonelli. Cronaca live, streaming video e tv.

Napoli-Feralpisalò - gli highlights del match – VIDEO : Napoli-Feralpisalò, gli highlights del match – VIDEO highlights Napoli Feralpisalò| Seconda uscita stagionale per gli uomini di Carlo Ancelotti, impegnati con il Feralpisalò. Dopo la sconfitta con il Benevento, c’è voglia di tornare alla vittoria e far felici tutti i tifosi presenti a Dimaro. Gli highlights di Napoli – Feralpisalò (GOL DI TONELLI E MANOLAS) L'articolo Napoli-Feralpisalò, gli highlights del match ...

Napoli-FeralpiSalò 5-0. Azzurri brillanti col 4-2-3-1 - è subito gol per Manolas : Allo Stadio Comunale di Carciato il Napoli di Carlo Ancelotti batte una volitiva FeralpiSalò per 4-0. Carlo Ancelotti, dopo gli esperimenti in allenamento, schiera per la prima volta il Napoli col 4-2-3-1: davanti a Contini la coppia Maksimovic–Manolas con Di Lorenzo e Mário Rui ai lati, centrocampo con Gaetano e Zielinski; Callejón, Younes e Insigne i trequartisti alle spalle di Mertens. Quello di oggi è fin da subito un Napoli diverso ...

Napoli-FeralpiSalò - le formazioni ufficiali. C’è Manolas - out Milik : Napoli: Contini, Di Lorenzo, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Gaetano, Zielinski, Callejon, Insigne, Younes, Mertens. (In panchina: Idasiak, Hysaj, Malcuit, Luperto, Palmiero, Tonelli, Tutino, Verdi) All. Ancelotti Feralpisalò: Liverani; Eleutieri, Contessa, Giani, Rinaldi, Magnino, Scarsella, Pesce, Altare, Marchi, Ferretti. All. D.Zenoni L'articolo Napoli-FeralpiSalò, le formazioni ufficiali. C’è Manolas, out Milik sembra essere il primo ...

Dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv - amichevole – VIDEO : Dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv, amichevole Napoli Feralpisalò streaming| Napoli-Feralpisalò: Seconda uscita stagionale per gli azzurri di Carlo Ancelotti che affronteranno il Feralpisalò nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. Tanta curiosità per vedere nuovi schemi e le nuove idee di Ancelotti….CLICCA QUI PER I LINK Dove vedere LA PARTITA! L'articolo Dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv, ...

Napoli-Feralpisalò - streaming e tv : dove vedere la partita su Sky : dove vedere Napoli – Feralpisalò streaming e tv, amichevole Napoli Feralpisalò streaming| Napoli-Feralpisalò: Seconda uscita stagionale per gli azzurri di Carlo Ancelotti che affronteranno il Feralpisalò nella prima amichevole del ritiro di Dimaro. Tanta curiosità per vedere nuovi schemi e le nuove idee di Ancelotti. Napoli Feralpisalò in streaming e in tv: ecco dove vederla La partita sarà visibile su Sky Sport, come di consueto in ...

