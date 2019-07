Napoli | assenteisti al Cardarelli | un bambino timbrava il cartellino per la madre

Blastingnews

(Di venerdì 19 luglio 2019) Infermieri, centralinisti, impiegati e sindacalisti: in totale sono 62 i dipendenti dell'Ospedalecoinvolti nell'inchiesta anti-assenteismo della Procura di, ai quali è stato notificato l'avviso di garanzia: ora rischiano il licenziamento in tronco. Invece di prestare servizio facevano altro, i furbetti del, colti in flagrante dalle telecamere installate dai poliziotti nel dispositivo marcatempo e pedinati dagli agenti durante le ore di lavoro. Dalle indagini emerge un quadro inquietante: c'è chi passa due o tre badge alla volta per coprire i colleghi assenti o chi manda addirittura i propri figli minorenni a timbrare la presenza al proprio posto. L'indagine della Polizia di Stato diè stata coordinata dal pm Giancarlo Novelli e dal procuratore Giovanni Melillo: si ipotizzano reati di truffa e violazione della cosiddetta legge Brunetta. Gli indagati e ...

