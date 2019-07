Napoli | Ancelotti sorride dopo la cinquina alla Feralpisalò | “ottimo pressing offensivo

CorSport – Icardi apre al Napoli : convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto : Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane Icardi apre al Napoli: convinto per Ancelotti e per un aspetto importante. Il punto de ‘Il Corriere dello Sport’ in edicola stamane: “Mauro Icardi ha aperto all’ addio all’ Inter, sia in direzione Torino sia in direzione Napoli, nel giorno in cui il presidente azzurro Aurelio De ...

Napoli - tra tifosi e giornalisti spunta… Ancelotti : il tecnico ‘sfotte’ Insigne - il siparietto è virale [VIDEO] : Manolas, Insigne e Mertens si sono ritrovati davanti a giornalisti e tifosi per rispondere alle loro domande sull’inizio del ritiro e sul futuro. Napoli, Insigne e Mertens rispondono ai tifosi: dal futuro allo scudetto Un siparietto molto simpatico è avvenuto nel bel mezzo dell’intervista. Tra i tifosi è intervenuto infatti Carlo da Reggiolo, che ha chiesto il microfono per una domanda ad Insigne. Si trattava di mister ...

Video – Il Napoli : “Pensavate che Ancelotti fosse solo un grande allenatore?” : Che Ancelotti non fosse un allenatore qualunque lo si sapeva già. E’ uno dei più titolati al mondo, si ingegna a provare moduli, schemi e giocatori. Compila l’elenco della spesa per il mercato estivo e si siede a trattare con gli agenti in compagnia del presidente. E’ una manna scesa dal cielo, come abbiamo più volte scritto. Oggi scopriamo che sa anche aggiustare biciclette. Il Napoli, infatti, posta su Twitter un Video che ...

Napoli - Insigne può cambiare posizione : Ancelotti pensa a riproporlo da ala sinistra : Lo scorso anno ha sofferto la posizione di seconda punta nel 4-4-2, ora Lorenzo Insigne può tornare nel suo vecchio ruolo: quello di ala sinistra.“powered by Goal”Lorenzo Insigne e il Napoli sono pronti a ripartire insieme e mettersi alle spalle un’annata che si è chiusa in maniera poco positiva. Il capitano azzurro ha raggiunto il ritiro di Dimaro e per lui potrebbero esserci novità in vista.Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta ...

Napoli - Zielinski a tutto campo : lo scudetto - James Rodriguez ed il rapporto con Ancelotti e Sarri : “Quest’anno vogliamo fare meglio dell’anno scorso, essere competitivi in tutte le competizioni. Abbiamo una grande rosa. Eravamo già forti, poi sono arrivati altri calciatori forti, di grandissimo livello e vogliamo rendere felici i nostri tifosi”. Sono le dichiarazioni del centrocampista del Napoli Piotr Zielinski intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. “Il mio sogno è vincere lo scudetto col Napoli, sarebbe ...

CorSport : l’alternativa a James è Pepè - il profilo ideale per il Napoli bis di Ancelotti : Se la trattativa per James Rodriguez non dovesse andare in porto, il Napoli dovrebbe cambiare obiettivo e volgersi ad un attaccante che possa garantire ad Ancelotti la profondità che tanto gli piace. Un nome giusto, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe essere quello di Nicolas Pepè. Il manager non esclude contatti con l’Italia Il francese di origini ivoriane ha incantato l’Europa con la sua ultima stagione nel Lilla ed è entrato nel ...

Gazzetta : Insigne vuole riprendersi il suo Napoli. Faccia a faccia con Ancelotti : Il Napoli ha deciso di ripartire dal suo capitano Lorenzo Insigne. Forse perché non sono arrivate le proposte interessanti di cui il presidente De Laurentiis ha parlato, forse perché Lorenzo ha deciso di riprendersi il suo Napoli e la fiducia della gente e dell’allenatore. Fatto sta che è arrivato in ritiro, come scrive oggi la Gazzetta dello Sport con un atteggiamento molto diverso da quello che lo aveva visto protagonista sul finale ...

Ancelotti su Milik : “É importante per il Napoli - deve migliorare in questo aspetto” : Carlo Ancelotti, durante l’intervista di TV Luna è tornato a parlare di Milik: “L’attaccante moderno è molto diverso da quello di 20 anni fa, non deve essere solo un finalizzatore, per questo Milik è molto importante per noi, è bravo a costruire e venire incontro, molto bravo a far salire la squadra. deve mantenere questa caratteristica e deve imparare a essere più presente in area ma ha sicuramente l’età e le ...

Sky : il mercato aggressivo del Napoli - l’incognita del rapporto Insigne-Ancelotti : Sky commenta la possibile formazione del Napoli per la prossima stagione La difesa del Napoli Grande carattere per la difesa con Di Lorenzo che già l’anno scorso aveva dimostrato intraprendenza e personalità. L’acquisto di Manolas e Giovanni, in un reparto come la difesa dove il Napoli aveva maggiormente sofferto la scorsa stagione dimostrano l’intenzione di migliorare la squadra con intelligenza. Le operazioni Di Lorenzo e ...

James Rodriguez al Napoli - Ancelotti : “Gli ho mandato un sms di auguri - trattativa lunga” : Dopo la sconfitta contro il Benevento, Carlo Ancelotti ha parlato di James Rodriguez: “Gli ho mandato un sms di auguri, la trattativa sarà lunga”.“powered by Goal”James Rodriguez sempre più obiettivo del Napoli. A confermarlo è anche Carlo Ancelotti, direttamente dal ritiro di Dimaro.Dopo l’amichevole persa 2-1 contro il Benevento, l’allenatore della squadra partenopea ha parlato a ‘TV Luna’ del ...

Napoli - il punto di Ancelotti dopo l’amichevole con il Benevento : “James? Gli ho scritto un sms…” : Carlo Ancelotti ha fatto il punto sul calciomercato e non solo al termine della partita persa contro il Benevento, prima amichevole estiva dei partenopei, a Tv Luna. Prime parole su Callejon, autore dell’unico gol azzurro: “Callejon sta bene. I giocatori con struttura più leggera entrano prima in condizione. dopo 7 giorni era questa la condizione che mi aspettavo più o meno, abbiamo fatto molti lavori di prevenzione”. Napoli, ...

Napoli - l’allievo supera il maestro : il Benevento di Inzaghi batte gli azzurri di Ancelotti : Inizia con una sconfitta la stagione del Napoli. Nel ritiro di Dimaro, la squadra di Carlo Ancelotti, in formazione ampiamente rimaneggiata e senza molti big, è stata sconfitta dal Benevento in amichevole con il risultato di 2-1. Dopo il vantaggio di Callejon al 21′ per il Napoli, i giallorossi sanniti allenati da Pippo Inzaghi hanno ribaltato il risultato con le reti di Coda al 34′ e Vokic all’88’. In alto la ...

Amichevole Napoli-Benevento - le formazioni ufficiali : undici sperimentale per Ancelotti : Queste le formazioni ufficiali del Napoli e del Benevento NAPOLI (4-2-3-1): Karnezis; Malcuit, Chiriches, Luperto, Ghoulam; Rog, Gaetano; Callejon, Verdi, Younes; Tutino. Benevento: Gori, Letizia, Volta, Calirola, Maggio, Del Pinto, Viola, Tello, Insigne, Coda, Armenteros L'articolo Amichevole Napoli-Benevento, le formazioni ufficiali: undici sperimentale per Ancelotti proviene da ForzAzzurri.net.

Diretta Napoli Benevento/ Streaming video : probabili formazioni - Ancelotti vs Inzaghi : Diretta Napoli Benevento Streaming video e tv: orario, probabili formazioni e risultato live del derby amichevole a Dimaro, oggi sabato 13 luglio,.